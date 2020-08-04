Роль сильного государства в жизни нации – безальтернативна. Президент заявил об этом при оглашении Послания белорусскому народу и Национальному собранию. При этом Александр Лукашенко обратил внимание на весьма непростой фон, на котором проходит нынешний год:
Фото: БЕЛТА
– В жизни каждого государства и всего мира в целом порой происходят события, беспрецедентно влияющие на ход истории. 2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой таких событий. И сегодня они дают нам повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации.
Глава государства отметил тревожные моменты современности, имеющие планетарный масштаб:
– Сотни тысяч жизней по всей планете унесла пандемия. Рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис, мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов, затрещал по швам Европейский союз. И это только начало!
Александр Лукашенко настоятельно рекомендует широко смотреть на актуальные события и явления сегодняшнего дня:
– Чтобы понять, что происходит с нами, надо понимать, что происходит вокруг нас. Мир глобализируется, степень взаимозависимости между государствами неуклонно растет. Общемировые вызовы и угрозы затрагивают абсолютно все государства мира без исключения. В том числе и нас. Даже если природа их возникновения и причины зародились за тысячи километров от наших белорусских границ. Мы находимся в самом центре Европы. Беларусь – полноценный участник всех основных международных процессов. Прочными торгово-экономическими нитями она связана со всеми регионами мира. Именно поэтому сегодняшнюю ситуацию мы должны рассматривать в контексте международных отношений.
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Лукашенко: сегодняшнюю ситуацию мы должны рассматривать в контексте международных отношений
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