Лукашенко: сегодня за нами Беларусь, и мы сделаем все, чтобы сберечь мир на своей земле

Об этом Глава государства заявил во время церемонии принесения военнослужащими клятвы на верность белорусскому народу и Президенту. Александр Лукашенко, в частности, сказал:
– Товарищи солдаты и сержанты, курсанты и прапорщики, офицеры и генералы! Уважаемые соотечественники и гости! Вступление в должность Главы государства – это прежде всего величайшая честь и колоссальная ответственность перед народом независимой Беларуси. Мы даем клятву на верность Родине в год 75-летия Великой Победы, – сказал он. – Эта священная дата напоминает нам, что преданность своему Отечеству и готовность отдать жизнь за свободу у белорусов в крови. Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем все, чтобы сберечь главное – мир на своей земле. Мир, за который заплачено миллионами жизней самоотверженных воинов, их матерей, отцов, жен и детей. Это наш долг перед ними, это наше благословение будущим поколениям на счастливую и созидательную жизнь.
Президент подчеркнул: сегодня кому-то очень не нравится, что в центре Европы есть безопасный островок, где стабильность и социальная справедливость не пустые слова, а стержневая идея государства и насущная опора народовластия.
– Оглядываясь назад, уже можно сказать, что вместе с вами мы предотвратили катастрофу. Сорвали очередной гибридный революционный сценарий по расшатыванию основ белорусской государственности. Может быть, кто-то из нас – людей в погонах – сегодня не понимает, что произошло. Но я уверен: буквально через малый промежуток времени все вы, стоящие передо мной, поймете, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны. Поймите, ребята, это не каждый белорус, к сожалению, сегодня понимает, но очень скоро поймет. Это наша работа. Мы должны были сделать эту работу. И мы ее сделали. Нас пробовали на прочность, пытались разжечь вражду и ненависть, разделить страну и посеять вражду и хаос. Не вышло. И не выйдет.
Александр Лукашенко отметил, что в этих сложных условиях система обеспечения национальной безопасности выстояла:
– И на деле доказала свою эффективность, готовность к отражению любых рисков, вызовов и угроз. Мы еще раз доказали всем, что народ не зря тратил копейку на наше содержание, что мы не зря ели белорусский хлеб.
Как Главнокомандующий Вооруженными Силами Президент обязался отстаивать национальные интересы страны, ее территориальную целостность.
– Чего бы мне это ни стоило! За прошедшие годы мы вместе сделали немало. Работали в поле, строили дома, растили детишек, возводили атомную станцию, запускали в космос первый отечественный спутник, разрабатывали современные образцы военной техники, внедряя инновации. У нас сильная и боеспособная армия, но главное, мы воспитали в ее рядах не одно поколение истинных патриотов своей страны. И это уже сегодня мы продемонстрировали вместе со своими братьями-россиянами, что у нас есть армия, которая стоит вровень с одной из сильнейших армий нашей планеты – российской армией.
Александр Лукашенко напомнил о том, что на территории Беларуси и России сегодня проходят беспрецедентные в истории нашей страны и нашей независимости учения:
– Еще никогда не было столько новейшего оружия задействовано в этих учениях. И даже ракетоносцы Ту-160, которые наметили дорогу вдоль наших западных границ, чтобы продемонстрировать всем, что эти границы надежно защищены.
Военнослужащие, считает Глава государства, выбрали благородную профессию:
– На вас смотрят родные и близкие, ваши детишки, миллионы белорусов, которые верят, что находятся под надежной защитой Вооруженных Сил страны. Доверие народа – это не просто высокая честь. Оправдать его – наш с вами смысл жизни, – сказал Президент.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: сегодня за нами Беларусь, и мы сделаем все, чтобы сберечь мир на своей земле
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