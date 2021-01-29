Лукашенко встречается со студенческой молодежью страны

Александр Лукашенко ознакомится также с экспозицией музея землеведения, а затем пообщается со студентами и преподавателями БГУ.Прямая видеотрансляция встречи будет вестись не только в аудиториях факультетов БГУ, но и в университетах Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева. Так что студенты этих вузов также смогут задать свой вопрос Президенту.В стране функционирует 42 государственных вуза и восемь учреждений высшего образования частной формы собственности. Что касается БГУ, то на сегодняшний день он входит в число лучших университетов мира. Обучение в нем ведется на 17 факультетах. В структуру вуза входят также четыре института, научно-исследовательские лаборатории, инновационные предприятия, учебные научно-производственные кластеры. Ряд факультетов и кафедр готовят уникальных для страны специалистов. Например, факультет географии и геоинформатики является единственным в стране учебно-научным центром по подготовке специалистов в области геоинформатики, космоаэрокартографии и геодемографии. За последние три года экспорт наукоемкой высокотехнологичной продукции вуза превысил восемь миллионов долларов.