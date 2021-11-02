Лукашенко сегодня вручает награды Роме Когодовскому и спасшим его медикам

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручает государственные награды школьнику Роману Когодовскому и спасшим его медицинским работникам, сообщает БЕЛТА.
"Наверное, это самая трогательная церемония во Дворце Независимости за всю историю. Сегодня Первый наградит Рому Когодовского, который спас братика из пожара. Во Дворце рядом с сыном-героем и мама (которая провела рядом с ним больше 100 дней в больнице). Отметят и команду врачей, которые боролись за жизнь Ромы", – информирует Telegram-канал "Пул Первого".
Как сообщалось БЕЛТА, Рома Когодовский на руках вынес из огня двухлетнего брата Ваню и тут же потерял сознание. Помимо ожогов на его лице и руках были порезы от разбитого стекла, через которое ему пришлось пройти. 29 апреля Рому на вертолете транспортировали в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи Минска.
Ситуацию с мальчиком, пострадавшим во время пожара в деревне Сидоровичи Мядельского района, держал на контроле лично Глава государства Александр Лукашенко.
В консилиумах по выработке методов лечения для Ромы принимали участие министр здравоохранения, лучшие в республике врачи разных профилей. Несколько консилиумов было проведено с участием российских коллег.
В поддержку юного героя в Беларуси была запущена акция: люди записывали видео со словами поддержки Роме и его родителям.
Ранее Глава государства подписал указ, в соответствии с которым Рома Когодовский награжден орденом "За личное мужество".
Государственными наградами и Благодарностями Президента отмечены также заслуги работников Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска, которые были задействованы в лечении Романа от ожогов, полученных при спасении брата.
За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению медалью "За трудовые заслуги" награждены комбустиолог-хирург (заведующий) детского ожогового отделения Игорь Зеленко и анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Марина Маркевич.
Благодарности Президента за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению удостоены врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Лариса Золотухина и операционная медицинская сестра операционного отделения Валентина Казарезова.
Декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Алексей Часнойть награждается медалью Франциска Скорины.
Фото: БЕЛТА