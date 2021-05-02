Лукашенко сегодня в Турове посещает Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских

Ежегодно Глава государства в праздник Пасхи посещает святыни в разных уголках страны. В этом году Президент приехал в Туров, в Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских. Здесь Александр Лукашенко зажжет праздничную свечу, пообщается с прихожанами и передаст в дар храму воссозданную святыню Туровской епархии Белорусской православной церкви – напрестольный Туровский крест. Он относится к воздвизальным (напрестольным) крестам византийских и древнерусских храмов. К ним же относится и еще одна известная белорусская святыня - крест преподобной Евфросинии Полоцкой.







В свое время Туровский крест был главной святыней Туровской епархии, хранился на престоле кафедрального собора города, но после землетрясения, разрушившего собор в XI веке, был утрачен. История его воссоздания началась в 1962 году, когда во время раскопок в Турове обнаружили четыре иконки с ликами святых, которые датируются XII веком. На одной из них, предположительно, изображен Кирилл Туровский. По мнению ученых, найденные иконки имели отношение к напрестольному кресту Туровского епископального храма.

В июне 2017 года, посещая Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, Президент поручил восстановить Туровский крест. Белорусская православная церковь объявила конкурс эскизных проектов, победу в котором одержал проект Елены Андрющенко. Концепция Туровского креста была подготовлена руководителем Синодального отдела Белорусской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации Марией Нецветаевой.





В августе 2019-го концепция была утверждена тогдашним митрополитом Минским Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, и осенью того же года начались работы по изготовлению креста. По средневековым технологиям были изготовлены два идентичных креста для Туровской епархии Белорусской православной церкви и Национальной академии наук Беларуси.



