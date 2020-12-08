Лукашенко сегодня посещает Столбцовскую районную больницу

Фото: архив

БЕЛТА

Напомним, Александр Лукашенко проводит серию поездок по объектам здравоохранения, которые задействованы в борьбе с COVID-19.Госпитальная база учреждения здравоохранения «Столбцовская центральная районная больница» включает 339 больничных коек. Медицинская помощь населению района оказывается амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 900 посещений в смену, в том числе 10 амбулаториями, работающими по принципу врача общей практики, 14 фельдшерско-акушерскими пунктами. При амбулаторно-поликлинических учреждениях района развернуты дневные стационары на 28 коек.Для оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией СOVID-19 с 8 апреля 2020 года по настоящее время организована работа инфекционного госпиталя на 143 койки. Имеется в наличие 105 точек подвода кислорода. В отделении анестезиологии и реанимации – 10 аппаратов ИВЛ. Всего пролечено 1252 пациента, из них с пневмонией – 814. Лечение проводится в соответствии с протоколами.Медицинские работники обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами., – подчеркнул в беседе с журналистами министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.