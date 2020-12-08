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Лукашенко сегодня посещает Столбцовскую районную больницу

Президент прибыл с рабочей поездкой в Столбцы. Глава государства посетит Столбцовскую районную больницу, где ознакомится с тем, как оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. 

Фото: архив БЕЛТА

Напомним, Александр Лукашенко проводит серию поездок по объектам здравоохранения, которые задействованы в борьбе с COVID-19.

Госпитальная база учреждения здравоохранения «Столбцовская центральная районная больница» включает 339 больничных коек. Медицинская помощь населению района оказывается амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 900 посещений в смену, в том числе 10 амбулаториями, работающими по принципу врача общей практики, 14 фельдшерско-акушерскими пунктами. При амбулаторно-поликлинических учреждениях района развернуты дневные стационары на 28 коек.

Для оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией СOVID-19 с 8 апреля 2020 года по настоящее время организована работа инфекционного госпиталя на 143 койки. Имеется в наличие 105 точек подвода кислорода. В отделении анестезиологии и реанимации – 10 аппаратов ИВЛ. Всего пролечено 1252 пациента, из них с пневмонией – 814. Лечение проводится в соответствии с протоколами. 

Медицинские работники обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

– Я не могу сказать, что все остальные учреждения Минской области тотально отличаются от Столбцовской больницы, – подчеркнул в беседе с журналистами министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. – Дело в том, что первые президентские программы по реконструкции операционных блоков и реанимационных отделений до сих пор дают свой эффект. И если мы зайдем в любую центральную районную больницу области или страны, мы увидим, что там формируется именно та медпомощь, которая как раз и востребована в нынешнее время. На примере Столбцов мы посмотрим, как организована помощь в регионах, на уровне небольших районных центров, тем более что именно этот район был в топах новостей, прежде всего фейков во время весенней волны пандемии.
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