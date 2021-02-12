Лукашенко: сегодня не время для сомнительных экспериментов

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По мнению Президента, все планы и заявления только тогда чего-то стоят, когда они не противоречат этому принципу. Можно сколько угодно создать фантомов и заявить, что через пятилетку мы будем процветать и жить лучше, чем все богатые страны.Глава государства обратил внимание: всегда необходимо учитывать, что принятые решения необходимо корректировать с учетом того, что происходит вокруг:Касаясь актуальной темы, которую поднимали в своих выступлениях многие делегаты – партийного строительства, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: надо плотно заняться партийным строительством, и когда мы пройдем этот период – люди будут готовы, например, к голосованию по партийным спискам.убежден белорусский лидер.