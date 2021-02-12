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Лукашенко: сегодня не время для сомнительных экспериментов

Александр Лукашенко в ходе VI Всебелорусского народного собрания заявил, сославшись на вчерашнее выступление митрополита Вениамина:

Фото: БЕЛТА

– Запомните, если только нас разделят в нашем собственном доме – мы будем обречены, мы погибнем. Мы не должны допустить этого разделения. Надо сжать зубы, собраться и пережить этот сложный неопределенный период.
 
По мнению Президента, все планы и заявления только тогда чего-то стоят, когда они не противоречат этому принципу. Можно сколько угодно создать фантомов и заявить, что через пятилетку мы будем процветать и жить лучше, чем все богатые страны.
 
– И кто в это поверит? И не потому, что мы не можем и у нас нет богатств. А потому, что мир ошалевший настолько не определен, что мы не знаем, что будет завтра. Каким путем пойти? Мы определили этот путь – из нашей жизни, от земли нащупали, сегодня проголосовали и приняли.
 
Глава государства обратил внимание: всегда необходимо учитывать, что принятые решения необходимо корректировать с учетом того, что происходит вокруг:
 
– В жизни могут быть всякие моменты. К этому мы должны быть готовыми, но в минуты неопределенности нашего будущего мы как никогда должны быть аккуратны, осторожны и едины. Не время сегодня ломать и крошить. Поэтому, создавая новую Конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно.
 
Касаясь актуальной темы, которую поднимали в своих выступлениях многие делегаты – партийного строительства, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: надо плотно заняться партийным строительством, и когда мы пройдем этот период – люди будут готовы, например, к голосованию по партийным спискам.
 
– Еще очень важно – общество должно быть зрелым… Надо идти осторожно, как по тонкому льду, ибо провалимся и не выберемся. Очень аккуратно надо все делать. Сегодня не время для сомнительных экспериментов, – убежден белорусский лидер.
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