Александр Лукашенко в ходе VI Всебелорусского народного собрания заявил, сославшись на вчерашнее выступление митрополита Вениамина:
Фото: БЕЛТА
– Запомните, если только нас разделят в нашем собственном доме – мы будем обречены, мы погибнем. Мы не должны допустить этого разделения. Надо сжать зубы, собраться и пережить этот сложный неопределенный период.
По мнению Президента, все планы и заявления только тогда чего-то стоят, когда они не противоречат этому принципу. Можно сколько угодно создать фантомов и заявить, что через пятилетку мы будем процветать и жить лучше, чем все богатые страны.
– И кто в это поверит? И не потому, что мы не можем и у нас нет богатств. А потому, что мир ошалевший настолько не определен, что мы не знаем, что будет завтра. Каким путем пойти? Мы определили этот путь – из нашей жизни, от земли нащупали, сегодня проголосовали и приняли.
Глава государства обратил внимание: всегда необходимо учитывать, что принятые решения необходимо корректировать с учетом того, что происходит вокруг:
– В жизни могут быть всякие моменты. К этому мы должны быть готовыми, но в минуты неопределенности нашего будущего мы как никогда должны быть аккуратны, осторожны и едины. Не время сегодня ломать и крошить. Поэтому, создавая новую Конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно.
Касаясь актуальной темы, которую поднимали в своих выступлениях многие делегаты – партийного строительства, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: надо плотно заняться партийным строительством, и когда мы пройдем этот период – люди будут готовы, например, к голосованию по партийным спискам.
– Еще очень важно – общество должно быть зрелым… Надо идти осторожно, как по тонкому льду, ибо провалимся и не выберемся. Очень аккуратно надо все делать. Сегодня не время для сомнительных экспериментов, – убежден белорусский лидер.
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Лукашенко: сегодня не время для сомнительных экспериментов
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