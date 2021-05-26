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  2. Лукашенко: любая попытка разрушения благополучия людей будет пресекаться

Лукашенко: любая попытка разрушения благополучия людей будет пресекаться

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Говоря о борьбе с героизацией нацизма в нашей стране, Президент подчеркнул:


– Наша сила в правде. А их (стран Запада. – Прим. ред.), с позволения сказать, правда – в силе. Белорусы как нация доросли до того, чтобы видеть корни нашего самосознания. Оно растет из Великой Победы, когда наш народ противостоял геноциду. Теперь мы плотно взялись за эту тему и расследуем, ничего не скрывая, представляя народу виновных. Мы не будем больше стыдиться, как это было в период Советского Союза. Мы откроем все, что здесь происходило. Действия по разоблачению преступников могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния.

Но эта стратегия жизненно важна для страны, обратил внимание Александр Лукашенко:

– Мы что, зря предупреждали об усилении экстремизма? История с попытками государственного переворота, физического устранения высших должностных лиц, изоляции руководства Беларуси – наглядное тому подтверждение. Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий.


Эскалацию со стороны Запада Глава государства объяснил лишь одним – завистью, бессилием и злобой от того, что не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот:

– И не получится. А знаете почему? Не потому, что я или вы, все мы такие крутые и у нас лучшие спецслужбы в мире (хотя это отчасти и так). А потому, что Беларусь – это сильная и независимая страна особенных, гордых людей с обостренным чувством справедливости. Много криков о диктатуре. В чем она проявляется? В том, что не допускаем вандализм, надругательство над государственной символикой, разрушение национальных основ и традиций? Государство всегда будет на страже интересов народа, каждого человека. Любая попытка разрушения благополучия людей будет пресекаться.


В ситуации с посольством Латвии (высылка посла и всех сотрудников) Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство, имеющее на это право. Александр Лукашенко констатировал:

– Если раньше с помощью санкций они пытались нас воспитывать, то теперь, когда ничего не вышло, они хотят нас убить. Государственный аппарат привык работать в условиях санкций. А чтобы вбить клин между обществом и государством, сегодня ставка делается на так называемые вторичные санкции. Конечная их цель – ухудшение жизни людей. В связи с этим мы будем всячески пытаться защитить своих соотечественников, до каких бы границ ни дошли инициаторы нападения на Беларусь, какие бы новые интриги ни запускали. 


Фото: БЕЛТА
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