Лукашенко: сделаем все, чтобы зарплата и полученные доходы не теряли свою покупательскую способность

Государство будет пристально следить за ценовой ситуацией в стране. Это один из ключевых моментов Послания Президента белорусскому народу и Парламенту. Александр Лукашенко гарантирует:



– Сделаем все, чтобы зарплата и полученные доходы не теряли свою покупательскую способность.



Глава государства обратил внимание на то, что в Беларуси удалось добиться низкого уровня инфляции в пределах пяти процентов. Но это не повод расслабляться:



– Многие реформаторы опять заговорили о полной либерализации. Но насколько важен государственный контроль цен, показали последние события. Не возьми мы под контроль цены, некоторые ответственные торговые работники набили бы карманы… Поэтому мы должны определить раз и навсегда перечень социально значимых товаров, которые волнуют население больше всего. И все органы власти вместе с профсоюзами должны обеспечить контроль за ценами.