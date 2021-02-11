Лукашенко считает туманными перспективы СНВ-3

Об этом Президент заявил сегодня в ходе VI Всебелорусского народного собрания.
– Так называемый общемировой протест стал отражением системного политического, экономического, социального, духовного кризиса, который охватил планету, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Пришло время вынести эту тему на международный уровень, пока не перевернулась планета. Беларусь знает, как сближать позиции и вырабатывать решение общих проблем. Этому служит ряд наших глобальных мирных инициатив, они поддержаны многими государствами. Чего только стоит пятилетняя работа трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Да, многое не сделали, но как раньше люди тысячами не гибнут. Война приостановлена. Да, это в основном не наша заслуга, но и наша доля в прекращении этой бойни есть. К сожалению, об этом все меньше вспоминают украинские политики и руководство страны. Но не украинский народ. Украинцы были и останутся всегда нашими соседями, нашими друзьями и братьями.
Президент напомнил, что за последние годы в Минске прошли летняя сессия ПА ОБСЕ, знаковый международный форум по борьбе с терроризмом под эгидой ООН и ОБСЕ. Вместе с тем анализ военно-политической обстановки демонстрирует неуклонное нарастание рисков, вызовов, в том числе ранее неизвестных. Все самые негативные прогнозы к третьему десятилетию 21 века, к сожалению, сбываются, констатировал Александр Лукашенко:
– Ученые-футурологи называют это новой нормальностью. Но лично для меня нет в этом ничего нормального и разумного. Прекращено действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Крайней туманны перспективы Договора по открытому небу. Определенные надежды на остановку этой спирали недоверия вселяет достигнутый в последний момент консенсус между Россией и США по договору о стратегических наступательных вооружениях. Беларусь, безусловно, поддерживает расширение позитивного эффекта от этой договоренности. Но перспективы СНВ-3 абсолютно туманны. Под прикрытием принципа ротации, фактически на постоянной основе в регионе наращивается группировка войск НАТО. Уровень иностранного военного присутствия в регионе сегодня вообще не контролируется.
По словам Президента, приостановлен вывод войск США из Европы. Одновременно в открытую обсуждаются планы отражения мифической угрозы с Востока:
– Запад давно забыл свои обещания – что инфраструктура альянса не будет расширяться на восточном направлении. Что дальше? Новая гонка вооружений? Однозначно. Третья мировая война? Как ни парадоксально, сегодня для многих более выгодна конфронтация, чем мир и согласие. Но это на совести тех политиков, которые ставят свои неуемные амбиции выше человеческих жизней. Именно поэтому наши неоднократные призывы к мировому сообществу остановить эскалацию напряженности, известные как "Хельсинки-2", пока, как модно говорить, не в тренде.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко считает туманными перспективы СНВ-3
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