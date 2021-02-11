Лукашенко считает Союзное государство наиболее продвинутой интеграцией

Беларусь выступала и будет выступать за экономическую интеграцию на постсоветском пространстве, как в двустороннем, так и в многостороннем формате. И не только экономическую. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня в своем докладе на VI Всебелорусском народном собрании.
– Мы отличаемся в Союзе Беларуси с Россией от ЕАЭС и СНГ тем, что у нас весьма глубокая интеграция – и не только в экономике, но и в политике (внешнеполитические наши ведомства действуют порой как единое целое), и прежде всего в обороне. Такого нет в ЕАЭС. ЕАЭС – это экономический союз. СНГ – это прежде всего площадка для обсуждения тех или иных вопросов и зона относительно свободной торговли. Все. Наиболее продвинутая интеграция – в союзе Беларуси и России.
Он напомнил, что решение об интеграции с Россией было принято белорусским народом на референдуме.
– Забегая вперед: в последнем масштабном социологическом исследовании мы спросили у людей, как они относятся к интеграции – с Россией, Евросоюзом и прочим. 71, по-моему, с половиной процента высказались прежде всего за интеграцию с Россией. И около тридцати процентов от ста – с Европейским союзом.
Александр Лукашенко напомнил, что белорусы были свидетелями разрыва «по живому» кооперационных и производственных связей между республиками некогда единого государства, которые было уничтожено в одночасье:
– Начался парад суверенитетов. И разбирая должности пожирней, никто не беспокоился о простых людях: надо было быстро разобраться, должности-портфели получить и поделить страну, государственную собственность. Как я уже говорил, мы не были инициаторами этого, более того, стремились максимально сдержать центробежные процессы в первую очередь в интересах наших народов и экономик.
Глава государства обратил внимание, что в интеграции Беларусь прошла много этапов – от СНГ до ЕАЭС, но наиболее продвинулись в формате Союзного государства: сформированы равные условия для граждан обеих стран. Это свободное передвижение, отсутствие двойного налогообложения, интегрированное пенсионное обеспечение, образование, медицинское обслуживание. Теперь осталось вывести на этот уровень субъекты экономики:
– Жизненная необходимость заключается в равных условиях хозяйствования, энергопотребления, доступа к рынкам, участия в госзакупках, использования финансовых инструментов. Как видите, я не прошу ни бесплатного природного газа, ни нефти или бесплатных финансовых ресурсов. Нам надо одно: равные условия субъектов хозяйствования. И мы решим любые проблемы. И тогда не 70 процентов, а весь белорусский народ с благоговением будет смотреть на Россию.
По его мнению, именно на этих принципах должна основываться направленность экономических интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко считает Союзное государство наиболее продвинутой интеграцией
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