Об этом Президент заявил сегодня на VI Всебелорусском народном собрании. Глава государства, в частности, рассказал, что никто нам не продаст новейшее оружие. А традиционные виды вооружения и военной техники, в том числе танки и самолеты, в современном бою долго не живут.
Поэтому была поставлена задача создать с помощью Китая собственную ракету для отечественной реактивной системы залпового огня «Полонез».
– Сейчас работаем над новой ракетой, дальность которой будет побольше, – заявил Александр Лукашенко. – И я знаю, как трудно на ровном месте, не имея компетенций, специалистов, создавать это высокоточное оружие. Поэтому хотя бы на гражданке давайте развивать те направления, по которым мы что-то соображаем.
В качестве примера Президент привел планируемое строительство нового комбината на «Гродно Азот», а также новые калийные производства. Одно из них, в Петрикове, уже запустили. Следующий проект будет готов через два года.
– Мы на этом не останавливаемся, – продолжил Александр Лукашенко. – Возьмите атомную станцию. Построили вместе с россиянами, спасибо Президенту России, выделили кредит нам. Мы построили атомную станцию. И сегодня россияне говорят нам: надо, чтобы ваши специалисты и строители поехали с нами в Египет, Турцию, Индию, чтобы строить подобные станции.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко считает необходимым развивать те направления, по которым в стране есть компетенции
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