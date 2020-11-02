Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.66
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко считает необходимым рассмотреть вопрос о переносе духовной академии в Жировичи

Лукашенко считает необходимым рассмотреть вопрос о переносе духовной академии в Жировичи

Об этом Президент заявил сегодня во время встречи с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что пандемия коронавируса серьезно повлияла на экономику государства – и Церкви тоже.
 

– Приходы немножко обеднели, потому что меньше людей приходит, люди пытаются как-то себя защитить. Хотя мы не закрывали никогда храмы и закрывать не будем. Потому что любая беда – иди и молись, чтоб Господь помог. Так мы всегда говорили. Что значит закрыть храмы в беду? – обратил внимание Президент.
 
Впредь церкви также закрываться не будут, добавил он. Поскольку это дело каждого человека, который хочет помолиться.
 
– Мы готовы войти в положение, надо проработать этот вопрос в Правительстве. И если нужно церковь поддержать вот в эти трудные времена, особенно в связи с пандемией, надо, значит, поддержать, – сказал Глава государства.
 
Президент обратил внимание, что приходов в нашей стране построено немало, а вот священнослужителей порой не хватает. И не только православных. Служители некоторых конфессий прибывают из-за рубежа.
 
– Я Папе Римскому (и прежнему, и нынешнему) обозначил эту тему. Слушайте, как мы можем принимать сейчас священнослужителей (пусть на меня не обидятся они) из Польши? Когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси. Это ненормально, – констатировал Александр Лукашенко.
 


Он считает, что в Беларуси нужно более интенсивно готовить собственных католических священнослужителей. А что касается Белорусской православной церкви, то Президент высказал такой подход:
 
– Я знаю идею о том, чтобы на свое место вернуть православное образование в Жировичи (речь о духовной академии. – Прим. ред.). И знаете, это правильно. Жировичи созданы по духу для подготовки священнослужителей. Надо изучить вместе с Церковью эту проблему и посмотреть. Потому что перенести образование совсем просто: принял решение и перенес. Но там база должна быть соответствующая.
 
Александр Лукашенко предложил посмотреть, что еще необходимо сделать для удовлетворения потребностей священнослужителей, которых будут там готовить.
 
– Кадры – это основа. Есть люди – будет толк. А так приходы будут, а людей не будет. В некоторых приходах нет настоятелей, кто-то из соседних храмов приходит нести службу. А люди хотят, чтобы священнослужитель, как врач духовный, постоянно там был, – отметил Президент и пообещал помощь и поддержку со стороны государства в решении этого вопроса.
 
По просьбе Главы государства дефицит священнослужителей должен быть ликвидирован за пять лет.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Минобороны проводит проверку по факту смерти рядового на полигоне
Первый участок 3-й линии метро, ясли-сад и общежитие – названы объекты, которые откроют в Минске к 7 ноября
Правительство скорректировало госпрограмму развития цифровой экономики и информационного общества
Умер председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин
Сезон массовой охоты на пушных животных откроется в Беларуси 7 ноября
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 91
Пьяные подростки разбили окна в минской школе
Кочанова представила Барсукова коллективу Мингорисполкома
На диалоговой площадке в Гомеле обсудили важные для развития экономики вопросы
Завершается работа по созданию платформы электронного правительства
мнение
Михаил КУЧКО
Землю возродить – не поле перейти
Врачи РНПЦ "Кардиология" вместе с российскими коллегами прооперировали пациентов с тяжелой аритмией
Минчан приглашают стать донорами
Психолог назвала четыре вредные привычки, которые мешают здоровым отношениям в семье
Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске
Суд приговорил сельчанина к 18 с половиной годам лишения свободы за попытку убить сожительницу
Канье Уэст подарил Ким Кардашьян голограмму ее покойного отца
Министерство здравоохранения актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19
Пользователи WhatsApp скоро смогут отправлять исчезающие сообщения
Учитель из Дрогичина выиграла в юбилейной программе «Поле чудес» автомобиль
Фоторепортаж: Международный турнир по фигурному катанию Ice Star
мнение
Наталья ЧАСОВИТИНА
VR-очки как суррогат коровьего счастья
В Нигерии 15 человек скончались от неизвестной болезни
В Беларуси выздоровели и выписаны 87 400 пациентов с COVID-19
Ребенок требует много внимания: психолог рассказала, как справиться с подобной проблемой
Головченко: абсолютно все предприятия работают в штатном режиме
Головченко: заниматься напрямую администрированием цен неправильно
Завершено расследование уголовного дела о хулиганстве и насилии в отношении милиционеров
Белорусские НПЗ в ноябре планируют переработать 1,65 миллиона тонн российской нефти
Задержана преступная группа, похитившая у предпринимателя мяса на 70 тысяч рублей
Онлайн-концерт "Союзмультфильма" собрал более миллиона просмотров
Лукашенко: Церковь – один из стержней нашего государства
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сросшееся сердце
Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях актера
Головченко: экономика Беларуси чувствует себя лучше, чем экономика региона в целом
В Бишкеке проходит шесть пикетов с разными требованиями к властям
С начала года в Минской области под колесами автомобилей погибли 7 детей
Чехия лидирует в Европе по уровню смертности от коронавируса за неделю
Лукашенко о визите Папы Римского в Беларусь: не надо в политической игре разыгрывать эту карту
Лукашенко считает необходимым рассмотреть вопрос о переносе духовной академии в Жировичи
Доктор Комаровский назвал пугающую особенность коронавируса
Белорусская православная церковь готова участвовать в диалоге по изменению Конституции
Ученые устроили концерт и определили, сколько людей заражаются COVID-19 на массовых мероприятиях
Белый дом обнесут дополнительной оградой на случай беспорядков из-за выборов в США
Два пешехода пострадали на Могилевщине: один в реанимации, другой погиб
Ситуация в экономике вышла на трек опережающего роста: Лукашенко принял с докладом Премьер-министра
Авторы
СКАНИРУЙТЕ