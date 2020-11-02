Лукашенко считает необходимым рассмотреть вопрос о переносе духовной академии в Жировичи

Об этом Президент заявил сегодня во время встречи с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что пандемия коронавируса серьезно повлияла на экономику государства – и Церкви тоже.
– Приходы немножко обеднели, потому что меньше людей приходит, люди пытаются как-то себя защитить. Хотя мы не закрывали никогда храмы и закрывать не будем. Потому что любая беда – иди и молись, чтоб Господь помог. Так мы всегда говорили. Что значит закрыть храмы в беду? – обратил внимание Президент.
Впредь церкви также закрываться не будут, добавил он. Поскольку это дело каждого человека, который хочет помолиться.
– Мы готовы войти в положение, надо проработать этот вопрос в Правительстве. И если нужно церковь поддержать вот в эти трудные времена, особенно в связи с пандемией, надо, значит, поддержать, – сказал Глава государства.
Президент обратил внимание, что приходов в нашей стране построено немало, а вот священнослужителей порой не хватает. И не только православных. Служители некоторых конфессий прибывают из-за рубежа.
– Я Папе Римскому (и прежнему, и нынешнему) обозначил эту тему. Слушайте, как мы можем принимать сейчас священнослужителей (пусть на меня не обидятся они) из Польши? Когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси. Это ненормально, – констатировал Александр Лукашенко.
Он считает, что в Беларуси нужно более интенсивно готовить собственных католических священнослужителей. А что касается Белорусской православной церкви, то Президент высказал такой подход:
– Я знаю идею о том, чтобы на свое место вернуть православное образование в Жировичи (речь о духовной академии. – Прим. ред.). И знаете, это правильно. Жировичи созданы по духу для подготовки священнослужителей. Надо изучить вместе с Церковью эту проблему и посмотреть. Потому что перенести образование совсем просто: принял решение и перенес. Но там база должна быть соответствующая.
Александр Лукашенко предложил посмотреть, что еще необходимо сделать для удовлетворения потребностей священнослужителей, которых будут там готовить.
– Кадры – это основа. Есть люди – будет толк. А так приходы будут, а людей не будет. В некоторых приходах нет настоятелей, кто-то из соседних храмов приходит нести службу. А люди хотят, чтобы священнослужитель, как врач духовный, постоянно там был, – отметил Президент и пообещал помощь и поддержку со стороны государства в решении этого вопроса.
По просьбе Главы государства дефицит священнослужителей должен быть ликвидирован за пять лет.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко считает необходимым рассмотреть вопрос о переносе духовной академии в Жировичи
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