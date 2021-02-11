Лукашенко считает необходимым модернизировать информационную политику государства

Одновременно Александр Лукашенко видит необходимость в повышении информационной грамотности населения. Он просит участников ВНС идти к людям и разговаривать с ними. В доказательство эффективности такого мнения Глава государства привел свою встречу со студентами самого протестного вуза Беларуси – БГУ. После разговора, в том числе с отличными мнениями, социологический опрос показал, что уже 55 процентов молодых людей доверяют действующему Президенту и нынешней власти.





– Это обращение прежде всего к вам, почти трем тысячам сидящих здесь: очнитесь, поймите, какой момент переживаем, и идите к людям. Объясните молодым людям после нашего собрания (в том числе, если вам подходит то, что я скажу, выступающие), что происходит. Не надо кричать гвалтом, что «вы будущее нашей страны, без вас ничего». Это не будет иметь воздействия, они это и так знают. Конечно, не мы будущее, а молодежь. Хватит этих штампов. С ними надо поговорить откровенно! – призвал Александр Лукашенко.



Он напомнил собственные слова, прозвучавшие, когда шел спор:



– Да, можно иметь свою точку зрения. Нужно иметь свою точку зрения. Нужно уметь ее отстаивать – но и соглашаться с другой точкой зрения. Но я им прямо в глаза бросил: как вы, будущее нашей страны, могли достукаться до того, когда нам угрожали извне, когда я как Главнокомандующий был вынужден развернуть пол белорусской армии и даже призвать людей из запаса для того, чтобы защитить свою страну, продемонстрировать «не суньтесь – получите», как вы могли выскочить на улицу и протестовать?



Александр Лукашенко уверен: результат открытого и честного разговора виден. Именно бесед не хватает поколению, привыкшему получать информацию из гаджетов. Там нет аналитики, а если есть, то наша молодежь не интересуется ей, обратил внимание Президент. Так формируются соответствующие образы, понимание и оценки.



– Это все если и дальше будет так продолжаться, приведет не только к хаосу на планете. Планету перевернем и одной ногой вступим в ближайшее время в третью мировую войну. Это уже война. Но она развернута в информационной сфере. Для нас это очень понятно, исходя из прошлого года, – предостерег Глава государства.



Кроме того, Глава государства считает необходимым максимально развивать электронные каналы обратной связи, помогая населению в решении проблем, анализируя поступающие предложения и инициативы. Это поможет вовлечь граждан в процесс принятия решения.– добавил Президент.