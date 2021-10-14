Лукашенко считает необходимым изменить формат работы Евразийского банка развития

Такое мнение Президент Беларуси высказал сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, которое проходит в онлайн-формате.



Среди приоритетных направлений интеграционного строительства Александр Лукашенко обозначил дальнейшее совершенствование финансовой инфраструктуры ЕАЭС, в том числе для поддержки промышленной кооперации:



– Для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой. Для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главные недостатки в его нынешней модели – высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам.



Президент Беларуси также подчеркнул, что для совместных разработок необходимо активнее привлекать национальные институты развития.