SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Лукашенко считает необходимым изменить формат работы Евразийского банка развития

Лукашенко считает необходимым изменить формат работы Евразийского банка развития

Такое мнение Президент Беларуси высказал сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, которое проходит в онлайн-формате.

Среди приоритетных направлений интеграционного строительства Александр Лукашенко обозначил дальнейшее совершенствование финансовой инфраструктуры ЕАЭС, в том числе для поддержки промышленной кооперации:

– Для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой. Для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главные недостатки в его нынешней модели – высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам.

Президент Беларуси также подчеркнул, что для совместных разработок необходимо активнее привлекать национальные институты развития.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы