Лукашенко считает необходимым интенсифицировать отношения Беларуси и России

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он прибыл в нашу страну для участия в совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России. Приветствуя гостя, Александр Лукашенко сказал:







– Наши встречи всегда продуктивны, с моей точки зрения. По крайней мере, для меня особенно – и для Беларуси, для нашей внешней политики. Потому что есть возможность, как вы говорите часто, сверить часы. Мы этим пользуемся. Все-таки вам приходится больше вертеться на международной арене, в этом бешеном мире. И ваша позиция, ваша точка зрения для нас весьма актуальна и познавательна. Что касается белорусско-российских отношений, то, наверное, нам надо, может, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы.







Белорусский лидер отметил, что сейчас очень много разговоров о том, как будут развиваться наши отношения:



– Без всяких обиняков вам просто по-дружески хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире – как Россия, так и Беларусь. Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения. Мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией. Я ничего нового не сказал, я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, это хотели подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений.



Президент выразил уверенность, что сегодня такие отношения предпочитает иметь и руководство России.





