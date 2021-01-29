Такую инициативу молодежи Александр Лукашенко поддержал на сегодняшней встрече со студенческой молодежью. Сейчас День студента празднуется 17 ноября и 25 января. В качестве возможной даты оглашено 25 февраля – в этот день в 1919 году был принят декрет о создании Минского государственного университета.
– Решение принято. Формируй коллектив (студенту, задавшему вопрос. – Прим. ред.), занимайся. Это должен быть день (я готов приехать на первый день, думаю, получится), чтобы было тепло и красиво. Мы бы могли в лесу где-то собраться на поляне, организовать мощное мероприятие. И постоянно – это стало бы традицией. Потому что государство сильно своими традициями. У нас уже много традиций появилось хороших, допустим, выпускной студенческий бал, – напомнил Глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что соответствующее предложение должны внести сами студенты, а власть включится в процесс.
– Я поддерживаю. Очень хорошая инициатива. Наталья Ивановна (Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания, уполномоченный по Минску. – Прим. ред.), давайте до лета реализуем ее, – предложил Президент.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко считает, что празднование белорусского Дня студента может стать доброй государственной традицией
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