«Лукашенко – самый независимый политик в Европе» – Хренин

Александр Лукашенко является самым независимым политиком в Европе, такие мнением поделился министр обороны Беларуси Виктор Хренин в заключительной серии документального фильма «2020», снятого телеканалом СТВ:
Видео: СТВ
- Самое страшное, что могло бы произойти в какой угодно стране, но только не в нашей. Это самый независимый политик в Европе, и это действительно так. Как глава военного ведомства могу четко заявить, что независимее нашего руководителя и нашей страны в Европе нету. Я как министр обороны руковожу вверенным мне ведомством и задачи выполняю только нашего Президента.