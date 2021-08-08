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«Лукашенко – самый независимый политик в Европе» – Хренин

Александр Лукашенко является самым независимым политиком в Европе, такие мнением поделился министр обороны Беларуси Виктор Хренин в заключительной серии документального фильма «2020», снятого телеканалом СТВ:

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Видео: СТВ

- Самое страшное, что могло бы произойти в какой угодно стране, но только не в нашей. Это самый независимый политик в Европе, и это действительно так. Как глава военного ведомства могу четко заявить, что независимее нашего руководителя и нашей страны в Европе нету. Я как министр обороны руковожу вверенным мне ведомством и задачи выполняю только нашего Президента.
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