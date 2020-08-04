Лукашенко: самый мощный и безопасный источник роста экономики – это инвестиции

Об этом Александр Лукашенко заявил во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию:



– Самый мощный и безопасный источник роста экономики – это инвестиции. Много сегодня говорят, в том числе и наши "альтернативщики", что к нам хлынут инвесторы извне. Вот выборы сейчас "нячэсныя" проведут, зеков выпустят, проведут "чэсныя" выборы – и инвестиции к нам хлынут. И если отдадим им свои предприятия, то Беларусь превратится в райский уголок.



Давайте посмотрим на это с реальных позиций. ВВП США во втором квартале текущего года, несмотря на огромные пакеты стимулов (а там миллиарды вбрасывали в экономику), упал на рекордные 33 процента. То есть ведущая экономика мира обвалилась сразу на треть.



Президент привел такие цифры: ВВП Германии сократился на 12 процентов и по своему размеру вернулся на уровень 2011 года. То есть отлетел на 10 лет назад. Испания вернулась в 2002 год (минус 22 процента), а Италия отброшена вообще в начало 1990-х годов (минус 17 процентов). Немецкое падение – это две годовые экономики Беларуси, заметил Глава государства.



– Ну и куда, как вы думаете, пойдут в этих условиях американские, немецкие да и российские инвестиции? Куда пойдут деньги? Конечно, на восстановление своих стран. Не будьте наивными – они останутся дома. Думать, что они прибегут в Беларусь и будут нас поднимать – это верх глупости и фактически путь к самоуничтожению, – подчеркнул Александр Лукашенко.



Он также добавил:



– Не надо вводить народ в заблуждение, когда в мире господствует экономический национализм. И самый яркий пример – лозунг "Америка превыше всего!". Мы и только мы сами сможем себя спасти! Наш валовой продукт в первом полугодии сократился всего на 1,7 процента. Радует, что в июне экономика уже добавила, хоть на одну десятую, но добавила, а экспорт товаров добавил почти полтора процентных пункта. Перелом негативной динамики наметился. Нужно добавлять! И случилось это потому, что мы, не закрывшись, производили. И когда люди вышли, им нужен товар – а его нет, экономики были остановлены. Люди купили белорусское. И не только у нас в Беларуси. Но нужно обязательно добавлять, ускоряться!