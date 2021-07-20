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Лукашенко: с предателями церемониться не будем

Президент требует от дипломатических работников большей активности и решительности в отстаивании интересов государства и позиционировании Беларуси на международной арене. На совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе Александр Лукашенко заявил:


–К сожалению, в особенное для нашей страны время Министерство иностранных дел проявило себя не в полной мере. Я говорю не про тех, кто увидел эти предгрозовые изменения в европейской атмосфере и своевременно нас предупреждал. А тем, кто забыл, что диппредставительства, по сути, должны быть аналитическими центрами. Напомню: вы находитесь в непосредственном контакте с противоположной стороной и ваша задача постоянно держать руку на пульсе общественной жизни страны пребывания. Собирать информацию, анализировать, осмысливать происходящее и заблаговременно начинать бить в набат, если возникнут угрозы.

Более того, Глава государства требует выстроить работу диппредставительств так, чтобы была возможность влиять на настроения элит в странах пребывания, их руководство. Президент отметил:

– По меньшей мере странно, что я вам это рассказываю, а не наоборот. И я не знаю, как расценивать ваше молчание. Может быть, как непрофессионализм? Хотя вряд ли. Все знают, какой в МИДе отбор. Министр меня постоянно при назначениях убеждает, что здесь работают лучшие. У меня тогда возникает вопрос: неужели решили отсидеться некоторые? Подождать, пока утихнет буря.

Александр Лукашенко указал на очевидное:

– Так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, со страной, с Президентом, лицом которого вы являетесь там (за рубежом. – Прим. ред.) и который вас туда направляет. Или такие кадры стране не нужны. Уж извините за откровенность. Придут другие люди, для которых слова отечество и независимость не пустой звук.

Президент обратил внимание на то, что ему известно о случаях, когда некоторые дипломаты, так сказать, «поплыли»:


–Поддались нагнетаемой телеграм-каналами и зарубежными СМИ истерии. Кстати, таких шараханий, как в органах дипломатической службы, не было ни в одном другом ведомстве. О чем можно говорить, если руководители загранучреждений пустили на самотек ситуацию в своих коллективах и открыто перешли на сторону мятежников. Такие примеры вам хорошо известны. А министр за всех лично ручался, подчеркиваю, при назначении, представляя Главе государства.

Президент честно предупредил дипломатов:

– Говорю вам по-мужски: с предателями церемониться не будем. Сделайте для себя выводы, кто еще заблудившись ходит. Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих рангов. Так будет и впредь. Жестко, но справедливо. Много наших дипломатов предпочли не высовываться, переждать непогоду в тиши уютных кабинетов. Предупреждаю вас: не получится.
 
Премьер-министру, Главе Администрации Президента и министру иностранных дел Глава государства поручил до конца года обратить особое внимание на кадры во внешнеполитическом ведомстве:

– От консульств и посольств до центрального аппарата.

Фото: БЕЛТА
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