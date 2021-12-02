SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Лукашенко - россиянам: чем дальше – тем важнее, чтобы мы были вместе

Лукашенко - россиянам: чем дальше – тем важнее, чтобы мы были вместе

Об этом Глава государства заявил во время встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Президент подчеркнул, что для Беларуси среди российских губерний нет важных или второстепенных, близких или далеких регионов. Александр Лукашенко при этом рассказал, что астраханский регион видел только из иллюминатора самолета:


– Знаете, неведомое всегда манит. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что, если рядом Смоленщина, Брянщина или Псковщина, это не значит, что они нам важнее, главнее, а Астраханская область второстепеннее. Наоборот. Чем дальше – тем важнее, чтобы мы были вместе, мы были рядом и чтобы мы могли сотрудничать друг с другом.

Президент Беларуси подчеркнул: Игорь Бабушкин как человек опытный, который наверняка не раз бывал в Минске, знает и изучил все возможности нашей страны:

– Вы знаете, чем мы можем быть полезны для вашей области. Мы очень хорошо знаем возможности. И это все основано на хорошем фундаменте наших добрых белорусско-российских отношений.
 
Александр Лукашенко констатировал, что в последнее время разговоров об активизации сотрудничества Беларуси и России стало гораздо больше, и к этому страны сподвигнул Запад.

– Ничего подобного. Мы выстраивать наши отношения начали еще в 90-е годы, когда подписали соглашение о союзничестве Беларуси и России, – напомнил белорусский Президент. – И даже еще раньше, когда на референдум в Беларуси был поставлен инициированный мною вопрос о Союзе Беларуси и России. Потому что тогда было очень и очень тяжело после тех немногих лет (по-моему, 3 или 4) националистов у власти в Беларуси, которые всех россиян посадили на чемоданы: «Это не ваша земля». Как в Украине. И мне пришлось проводить политику белорусско-российских отношений, начиная с референдума. И люди в подавляющем своем большинстве – за 80 процентов – поддержали наш союз – Беларуси и России. И вот так мы потихоньку развивались, насколько это возможно, преодолевали всякие препятствия. Ну а то, что вредный Запад нам помогает, так не помогайте.

Президент резюмировал:
 
– Любая область для нас, россиянин, русский человек – это наши люди. Мы никогда не делились. Можем мы помочь чем-то в сельском хозяйстве – пожалуйста. Последнее зерно отдадим, суперэлитное, чтобы у вас было хорошо. Можете вы нам бахчевыми культурами помочь, посоветовать или подсказать в чем-то – будем вам очень благодарны, тем более что сейчас мы этим занимаемся.
Лукашенко рассказал о потенциальных точках соприкосновения Беларуси и Астраханской области

Губернатор Астраханской области: успехи в сельском хозяйстве мы связываем с использованием белорусской техники

Губернатор Астраханской области предложил Беларуси вариант транзита белпродукции в Азию через порт Оле
Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы