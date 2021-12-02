Лукашенко - россиянам: чем дальше – тем важнее, чтобы мы были вместе

– Знаете, неведомое всегда манит. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что, если рядом Смоленщина, Брянщина или Псковщина, это не значит, что они нам важнее, главнее, а Астраханская область второстепеннее. Наоборот. Чем дальше – тем важнее, чтобы мы были вместе, мы были рядом и чтобы мы могли сотрудничать друг с другом.
Президент Беларуси подчеркнул: Игорь Бабушкин как человек опытный, который наверняка не раз бывал в Минске, знает и изучил все возможности нашей страны:
– Вы знаете, чем мы можем быть полезны для вашей области. Мы очень хорошо знаем возможности. И это все основано на хорошем фундаменте наших добрых белорусско-российских отношений.
Александр Лукашенко констатировал, что в последнее время разговоров об активизации сотрудничества Беларуси и России стало гораздо больше, и к этому страны сподвигнул Запад.
– Ничего подобного. Мы выстраивать наши отношения начали еще в 90-е годы, когда подписали соглашение о союзничестве Беларуси и России, – напомнил белорусский Президент. – И даже еще раньше, когда на референдум в Беларуси был поставлен инициированный мною вопрос о Союзе Беларуси и России. Потому что тогда было очень и очень тяжело после тех немногих лет (по-моему, 3 или 4) националистов у власти в Беларуси, которые всех россиян посадили на чемоданы: «Это не ваша земля». Как в Украине. И мне пришлось проводить политику белорусско-российских отношений, начиная с референдума. И люди в подавляющем своем большинстве – за 80 процентов – поддержали наш союз – Беларуси и России. И вот так мы потихоньку развивались, насколько это возможно, преодолевали всякие препятствия. Ну а то, что вредный Запад нам помогает, так не помогайте.
Президент резюмировал:
– Любая область для нас, россиянин, русский человек – это наши люди. Мы никогда не делились. Можем мы помочь чем-то в сельском хозяйстве – пожалуйста. Последнее зерно отдадим, суперэлитное, чтобы у вас было хорошо. Можете вы нам бахчевыми культурами помочь, посоветовать или подсказать в чем-то – будем вам очень благодарны, тем более что сейчас мы этим занимаемся.
Лукашенко рассказал о потенциальных точках соприкосновения Беларуси и Астраханской областиФото: БЕЛТА
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