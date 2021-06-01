Об этом Президент страны рассказал сегодня на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, комментируя итоги переговоров в Сочи. По словам Александра Лукашенко, одна из тем касалась кооперации в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Беларусь. На каких условиях это будет сделано, еще предстоит определиться. При этом Президент обратил внимание:
– Никаких обсуждений в плане переброски Вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз – об этом даже речи не шло. И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь.
Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что сделано это будет лишь в случае обострения военной обстановки. И добавил:
– Хотя на Западе эти мерзавцы не имеют права нас упрекать в базах России, Китая или еще кого-то. Чего нас упрекать? Вы же подтягиваете и создаете базы в Польше. У себя бревно в глазу не видят, а нас начинают мочить по всем направлениям: «Ах, Беларусь становится страной, куда иностранные войска подтягиваются…» Вы на себя посмотрите.
Александр Лукашенко поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
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Лукашенко: Россия поставит в Беларусь современное вооружение
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