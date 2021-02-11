Лукашенко: Россия нам помогает как никто, но это не благотворительность

Александр Лукашенко напомнил некогда высказанную им образную мысль, на которую нервно отреагировали либеральные круги:Президент обратил внимание на расхожий тезис о том, что Россия чуть ли не содержит Беларусь:Глава государства подчеркнул, что наши двусторонние отношения приносят обоюдную пользу. Более того, это партнерство чрезвычайно ценно для всего региона: