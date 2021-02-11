Лукашенко: Россия нам помогает как никто, но это не благотворительность

Президент не видит причин для отказа от многовекторности во внешней политике Беларуси. Но при этом Российская Федерация – главный приоритет. Об этом Александр Лукашенко заявил с трибуны VI Всебелорусского народного собрания. При этом он отметил:
– Подтверждение особого значения белорусско-российских отношений в этой системе многовекторности четко проявилось в свете последних событий. Содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение. При этом подчеркну: данная позиция России – не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций.
Александр Лукашенко напомнил некогда высказанную им образную мысль, на которую нервно отреагировали либеральные круги:
– Я сказал, что придет время и нам с Президентом России придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Что не так? А что еще будет? И пока мы стоим рядом плечом к плечу или спиной к спине, никто нас на колени не поставит и не наклонит. В этом суть!
Президент обратил внимание на расхожий тезис о том, что Россия чуть ли не содержит Беларусь:
– Помогая белорусам, она помогает самой себе. Ведь Беларусь – это финишное производство для многих отраслей российской экономики. Кооперация дает работу миллионам россиян и средства для жизни их семьям, да и кредиты России – это далеко не благотворительность… Да, Россия нам помогает, огромное за это спасибо, как никто, но это не благотворительность.
Глава государства подчеркнул, что наши двусторонние отношения приносят обоюдную пользу. Более того, это партнерство чрезвычайно ценно для всего региона:
– Пока мы с Россией – и она не одинока. Исхожу из того, что и Беларусь для России будет оставаться абсолютным приоритетом. Уверен, что и с ее стороны будет честное понимание наших устремлений к сотрудничеству с другими странами… Сегодня раскачивают и Россию. Попытки организовать и информационно раскрутить там массовые протесты, а потом, возможно, синхронизировать их с белорусскими митингами, подтверждают нацеленность внешних сил в том числе и на срыв интеграционных проектов. В этих обстоятельствах только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь – Россия, Россия – Беларусь во многом зависит мирное и стабильное будущее региона. Не во многом – вообще зависит: будет здесь мир или здесь будет война. От нашего единства с Россией все будет зависеть.
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Лукашенко: Россия нам помогает как никто, но это не благотворительность
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Фото: Александр КУШНЕР