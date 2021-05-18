Лукашенко: роль и полномочия Совета Безопасности должны быть соизмеримы с современными рисками и угрозами

– Безусловно, роль и полномочия Совета Безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами время.
Александр Лукашенко дал исчерпывающий ответ на некомпетентные рефлексии по поводу недавно принятого Декрета, касающегося Совбеза:
– Совет Безопасности – это не одни силовики, как некоторые тут пописывали. Среди постоянных членов Совета Безопасности половина должностных лиц – сугубо гражданские люди: руководители Правительства, обеих палат Парламента, Администрации Президента. А если взять полный состав Совбеза, это вообще две трети гражданских людей. Также напомню, что данный конституционный орган обеспечивает реализацию полномочий Главы государства в сфере обеспечения национальной безопасности, в том числе как Главнокомандующего Вооруженными Силами. Естественно, что в его составе есть и всегда будут руководители основных силовых структур.
По словам Главы государства, принципиально важно, чтобы новый акт законодательства, который в деталях регламентирует работу Совбеза, не имел никаких ограничительных грифов и стал полностью открытым для общества.
– Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто, – подчеркнул Президент.
Он также обратил внимание на то, что новое Положение о Совете Безопасности опирается на Конституцию, Закон «Об обороне», Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности, иное законодательство нашей страны и международные правовые акты, принятые за весь период независимой Беларуси. При подготовке этого Положения внимательно изучен и учтен опыт работы подобных коллегиальных органов в других странах. Прежде всего – в странах-союзниках. Глава государства напомнил:
– Важнейшей задачей Совета Безопасности было и остается рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики в контексте национальной безопасности. Кроме того, деятельность всех государственных органов в преодолении современных вызовов и угроз должна быть не только эффективной, но и максимально скоординированной. Учитывая агрессивные попытки превратить Беларусь, по терминологии Соединенных Штатов Америки, в «несостоявшееся государство», мы должны закрепить за Советом Безопасности новые конкретные, жизненно важные функции.
Президент подчеркнул:
– Такое расширение полномочий будет способствовать обеспечению стабильной и безопасной работы всего государства и каждого человека. Все это – вопросы защиты суверенитета и конституционного строя, о которых и говорится в подписанном 9 мая мною Декрете.
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