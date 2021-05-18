Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко: роль и полномочия Совета Безопасности должны быть соизмеримы с современными рисками и угрозами

Лукашенко: роль и полномочия Совета Безопасности должны быть соизмеримы с современными рисками и угрозами

На заседании Совета Безопасности сегодня продолжен разговор о повышении роли этого коллегиального органа в жизни нашего государства. Открывая мероприятие, Президент отметил, что задача эта касается в том числе и вопросов защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, поддержания гражданского мира и согласия, противодействия экстремизму и терроризму. Глава государства подчеркнул:
 
– Безусловно, роль и полномочия Совета Безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами время.
 
Александр Лукашенко дал исчерпывающий ответ на некомпетентные рефлексии по поводу недавно принятого Декрета, касающегося Совбеза:
 
– Совет Безопасности – это не одни силовики, как некоторые тут пописывали. Среди постоянных членов Совета Безопасности половина должностных лиц – сугубо гражданские люди: руководители Правительства, обеих палат Парламента, Администрации Президента. А если взять полный состав Совбеза, это вообще две трети гражданских людей. Также напомню, что данный конституционный орган обеспечивает реализацию полномочий Главы государства в сфере обеспечения национальной безопасности, в том числе как Главнокомандующего Вооруженными Силами. Естественно, что в его составе есть и всегда будут руководители основных силовых структур.
 
По словам Главы государства, принципиально важно, чтобы новый акт законодательства, который в деталях регламентирует работу Совбеза, не имел никаких ограничительных грифов и стал полностью открытым для общества.
 
– Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто, – подчеркнул Президент.
 

Он также обратил внимание на то, что новое Положение о Совете Безопасности опирается на Конституцию, Закон «Об обороне», Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности, иное законодательство нашей страны и международные правовые акты, принятые за весь период независимой Беларуси. При подготовке этого Положения внимательно изучен и учтен опыт работы подобных коллегиальных органов в других странах. Прежде всего – в странах-союзниках. Глава государства напомнил:
 
– Важнейшей задачей Совета Безопасности было и остается рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики в контексте национальной безопасности. Кроме того, деятельность всех государственных органов в преодолении современных вызовов и угроз должна быть не только эффективной, но и максимально скоординированной. Учитывая агрессивные попытки превратить Беларусь, по терминологии Соединенных Штатов Америки, в «несостоявшееся государство», мы должны закрепить за Советом Безопасности новые конкретные, жизненно важные функции.
 
Президент подчеркнул:
 
– Такое расширение полномочий будет способствовать обеспечению стабильной и безопасной работы всего государства и каждого человека. Все это – вопросы защиты суверенитета и конституционного строя, о которых и говорится в подписанном 9 мая мною Декрете.








Лукашенко о действии Декрета № 2: только в одном случае!

Вольфович: военная обстановка вдоль белорусских границ становится все более напряженной

Государственный секретариат Совбеза станет госорганом

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Блинкен заявил, что США нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией
В горах Турции пропала украинская туристка
КНР передала Беларуси 300 000 доз китайской вакцины от коронавируса
Заполнена последняя вакансия в ростере сборной Беларуси на чемпионат мира по хоккею
Минчанам предлагают обсудить изменения в план застройки района Грушевки
Крупко проведет личный прием граждан 19 мая
В Ошмянском районе состоялся фестиваль «Веселый Жужа»
Лунное затмение 26 мая: что можно, а что нельзя делать в этот день
Какие меры нужно принять, если вас укусила оса или пчела? Объясняет врач
Постпреды СНГ обсудили подготовку к заседанию Совета глав правительств
мнение
Роман РУДЬ
Для чего Tut.by создавал себе образ информационного борца с режимом
Проект «Художник и город» в этом году сменит локацию, главным героем станет Леонид Щемелев
Медик дал важный совет готовящимся к беременности женщинам
Дефицит республиканского бюджета в январе – апреле составил BYN 700 млн
На Галапагосских островах обрушилась знаменитая скала Арка Дарвина
Ивашко пробился в 1/8 финала турнира в Швейцарии, обыграв экс-седьмую ракетку мира
В Светлогорске с четвертого этажа выпал ребенок
В обновленном законе «Об обеспечении единства измерений» появился новый вид услуг: узнали его преимущества
Белорусская делегация выступает на международных православных образовательных чтениях в Москве
В Витебской области на каникулах планируют оздоровить сорок тысяч детей
В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск ВС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Обманом живут
В секторе Газа оценили нанесенный обстрелами Израиля ущерб в более чем $ 240 млн
Государственный секретариат Совбеза станет госорганом
Вольфович: военная обстановка вдоль белорусских границ становится все более напряженной
СМИ: Amazon планирует приобрести киностудию Metro-Goldwyn-Mayer
Беларусь разрабатывает стратегию по минимизации последствий введения ЕС углеродного налога
Израиль нанес удары по ряду ракетных установок в секторе Газа
В Казани эвакуировали школу после письма якобы от сообщника Галявиева
Пиневич: в первую очередь мы вакцинируем пожилых, а потом сможем вернуться к прививочной кампании в выставочных центрах
В Китае за прошедшие пять лет каждые два дня открывался новый музей
Слезы Леди Гаги и кадры с похорон принцессы Дианы: принц Гарри аннонсировал сериал с Опрой Уинфри
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Социохакинг-2
Пиневич: форум «Здравоохранение Беларуси – 2021» отражает тенденции развития медицины в стране и Европейском регионе
Биржа: 18 мая доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
В Воложинском районе 73-летний водитель "Ниссана" сбил пожилую женщину
Выставка-форум «Здравоохранение – 2021» в Минске – стрим
Для чего Tut.by создавал себе образ информационного борца с режимом
Apple Music меняет формат звучания
Илон Маск потерял второе место в списке богатейших людей мира
Лукашенко о действии Декрета № 2: только в одном случае!
Загрузка ОАО "Нафтан" и выпуск продукции идут в штатном режиме
Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам tut.by
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Реалии развеют мифы
При разработке сервисов централизованной инфосистемы заложен переход к комплексному оказанию медуслуг – Пиневич
Пропавший в Бресте футболист из Нигерии найден
В Столбцовском районе при пожаре в собственном доме погиб мужчина
Авторы
СКАНИРУЙТЕ