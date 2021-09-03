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  2. Лукашенко: результата пока в футболе я не вижу

Лукашенко: результата пока в футболе я не вижу

Об этом Президент заявил на совещании по вопросу развития футбола в Беларуси. Глава государства при этом заметил, что такой же вывод он сделал касательно ряда других видов спорта. Александр Лукашенко сказал:

Фото: БЕЛТА

– Все мы, все вы – спортсмены, сидим сегодня в основном на государственных плечах. Это, наверное, одна из причин того, что у нас не все ладится в большом спорте. Слишком всем хорошо. Никуда не надо ходить, никого не надо просить, государство все обеспечит. А вот побегали бы к частным структурам, попросили бы деньги, они бы потом через месяц сказали: деньги дали, где результат?  Результата пока, особенно в футболе, я не вижу. Да и в хоккее, и в других видах – то же самое.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что на фоне последних выступлений белорусских футболистов нынешний разговор вести непросто:

– После вчерашних игр основной и молодежной команды в футболе впору было бы отменить это совещание. Я на это и был нацелен. Потому что такого отвратительного настроения, как после вчерашних «великих» деяний в футболе нашей национальной команды, я давно уже не видел. Хотя можно было ко всему привыкнуть.

Президент обратил внимание на то, что к разговору приглашены и руководители ведущих, медалеемких спортивных федераций. Поэтому только футболом его тема не ограничилась:

– Посмотрите на итоги Олимпиады. Легкая атлетика провалена полностью. Плавание – чуть в финал пролезли. Чего туда поехали?
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