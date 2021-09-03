Лукашенко: результата пока в футболе я не вижу

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Александр Лукашенко обратил внимание на то, что на фоне последних выступлений белорусских футболистов нынешний разговор вести непросто:Президент обратил внимание на то, что к разговору приглашены и руководители ведущих, медалеемких спортивных федераций. Поэтому только футболом его тема не ограничилась: