– Все это чепуха, но приятная, – так Президент отреагировал на вопрос о рейтингах вузов и рейтингах в целом. При этом Александр Лукашенко посоветовал такие оценки не принимать слишком близко к сердцу:
–Я знаю, как рейтинги делаются. Не только здесь. Даже в финансовых сферах. Все это политика.
По словам Главы государства, сегодня можно быть на высоких позициях, а завтра по непонятным причинам оказаться на самых низких. Он привел конкретный пример буквально последних дней:
–Мы были, по-моему, на 18-м месте в мире по безопасности до "протестунов". Потом нас забросили аж на 146-е место. Слушайте, у нас что-то в обществе такое произошло? Да чепуха… Страна не перевернулась. Как ходили мамы с маленькими детишками по улицам, так и ходят. И не дай бог кто-то прикоснется к этому ребенку. Мы ему не только руки, мы ему голову отвернем. Это основа этой безопасности, а мы оказались на 146-м месте. Справедливо? Чепуха. Посмотрел – неприятно. Но махнул рукой и забыл. Поэтому особо не парьтесь по этому поводу. Не переживайте. Но если где-то на первом месте окажетесь – везде об этом говорите. Потому что это приятно.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
331
Лукашенко: рейтинги – это политика
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter