Лукашенко: реальная цель Запада – уничтожение конкурентов

Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, отметил, что реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов:
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– Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что у нас там друзей нет. Поэтому мы должны рассчитывать только на свои силы.
Глава государства отметил, что ЕАЭС – самодостаточный союз, который может себя обеспечить всем необходимым. В связи с этим Александр Лукашенко обратил внимание участников заседания на важность темы импортозамещения:
– Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это.