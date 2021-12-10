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Лукашенко: реальная цель Запада – уничтожение конкурентов

Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, отметил, что реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов:

Фото: БЕЛТА

– Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что у нас там друзей нет. Поэтому мы должны рассчитывать только на свои силы.

Глава государства отметил, что ЕАЭС – самодостаточный союз, который может себя обеспечить всем необходимым. В связи с этим Александр Лукашенко обратил внимание участников заседания на важность темы импортозамещения:

– Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это. 

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