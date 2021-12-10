Лукашенко: реальная цель Запада – уничтожение конкурентов

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БЕЛТА

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Глава государства отметил, что ЕАЭС – самодостаточный союз, который может себя обеспечить всем необходимым. В связи с этим Александр Лукашенко обратил внимание участников заседания на важность темы импортозамещения: