Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 ноября рассмотрел кадровые вопросы, передает БЕЛТА.
Глава государства назначил:
Маркевича Анатолия Мечиславовича –министром культуры;
Назаренко Юрия Геннадьевича – первым заместителем министра внутренних дел – начальником милиции общественной безопасности;
Карпенкова Николая Николаевича – заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками;
Любимова Андрея Юрьевича – начальником управления внутренних дел Витебского облисполкома;
Сенько Юрия Алексеевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Китайской Народной Республике;
Равкова Андрея Алексеевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Азербайджанской Республике;
Конюка Александра Владимировича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Армения;
Метилицу Андрея Николаевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан;
Взяткина Павла Владимировича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Кения и по совместительству в Объединенной Республике Танзания, Республике Уганда, Федеративной Республике Эфиопия, постоянным представителем Республики Беларусь при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат);
Кухаревич Елену Ивановну – первым заместителем председателя Национального статистического комитета;
Тарасюк Наталью Валентиновну – заместителем председателя Национального статистического комитета.
Фото: БЕЛТА