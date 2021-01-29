Лукашенко рассказал, при каких условиях страну может возглавить женщина

Сегодня во время встречи Александра Лукашенко со студентами молодые люди напомнили Президенту о проекте «Минская смена», в рамках которого отбирались «дублеры» для руководителей. Студенты предложили возобновить проект, поднять его на национальный уровень и даже рискнуть подобрать дублера для Главы государства.
– Я согласен, если дублером у меня будут девушки, – пошутил Александр Лукашенко. Автор вопроса согласилась и с энтузиазмом добавила, что желающих много. – По конкурсу. Если победишь – с удовольствием. Я часто говорю: я женский Президент, выросший с матерью одной, и я доверяю больше женщинам.
Говоря всерьез, Глава государства не исключил, что если измененная Конституция будет не такой сильной, как сегодня, Президентом будет женщина. Пока же белорусский Основной Закон, как не раз подчеркивал Александр Лукашенко, не для хрупких плеч:
– Уверен, что это (женщина-президент. – Прим. ред.) будет сильный фактор стабильности.
Что касается молодых дублеров для руководителей, Александр Лукашенко идею одобрил. Он напомнил, что и сегодня в областях, где есть дефицит руководящих кадров, проводится подобная подготовка:
– У нас это произошло в Чернобыльских районах, в сельском хозяйстве на Могилевщине, Витебщине… Да и везде не хватает крепких руководителей. Я распорядился создать школы: сильный руководитель (допустим, "Снов", мощнейшее предприятие – в мире нет таких) и при нем семь-десять человек, которые хотят что-то сделать на селе. И ему доплачиваем. Они просто ходят за ним следом, учатся полгода или год. Надо реализовать это. Я за, считайте, что мы договорились.
Александр Лукашенко обратил внимание молодых людей, что кроме подготовки необходимы умение взвешенно принимать решения и активность.
– Само желание быть лидером, амбициозность – это хорошо. Сразу Кухаревым (Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома. – Прим. ред.) или Кочановой (Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания. – Прим. ред.) не станешь, но со временем точно, – пообещал Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко рассказал, при каких условиях страну может возглавить женщина
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