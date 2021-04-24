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  2. Лукашенко рассказал подробности встречи с Путиным: мы обратились к злободневным вопросам

Лукашенко рассказал подробности встречи с Путиным: мы обратились к злободневным вопросам

Во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Президент Беларуси рассказал журналистам подробности переговоров с Владимиром Путиным. Президент уточнил, что развитие интеграции, новые союзные программы – это «для протокола в начале беседы, это слишком общо».
 

- Мы на этот раз обратились к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье (газ, нефть), кооперация. У нас есть хорошие предприятия, у них есть предприятия. И все время была тягомотина — «кто кого». Мы договорились: не надо нам друг друга трясти… Нам надо кооперироваться. К примеру, очень долго обсуждали проблему производства интегральных схем, - детализировал белорусский лидер.
 
В качестве примера он привел белорусские предприятия «Планар» и «Интеграл», которые выпускают оборудование для таких схем. В то же время Россия, находясь под западными санкциями, остро нуждается в такой продукции, при этом у соседей есть свои предприятия в Зеленограде и Воронеже. А в Беларуси есть компетенции, необходимые для развития данного направления. Российские партнеры готовы помочь нам его развивать. Александр Лукашенко подчеркнул:
 
- Нам надо (мы посчитали) 6000 изделий. Надо разделить этот рынок и определиться, кто что будет делать… Я в пример привожу: мы окунулись в конкретику. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь.
 

Президент добавил:
 
- То же самое по всем направлениям. Вот о чем мы говорили. В этом сегодня суть интеграции – опуститься на землю и сделать то, что нам крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому – нынешнее время: санкции против них (против России – Прим. ред.), санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить.
 
По мнению Главы государства, необходимо собрать все ресурсы и силы, сконцентрироваться на определенных участках и сделать то, что будет нужно обеим странам.
 
- Вот суть – скооперироваться (то, что у нас есть) и сделать то, что нам сегодня надо.

Фото: БЕЛТА
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