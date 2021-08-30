Лукашенко рассказал подробности утренних телефонных разговоров с зарубежными лидерами по Афганистану

– Только что разговаривал с вашим Президентом, – отметил в начале встречи белорусский лидер. – Полчаса он мне, как ближайший друг, рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане. Кстати, очень много новой информации, которая в СМИ не слышна и не видна. Очень серьезная и напряженная ситуация. Я ему очень благодарен за то, что он откровенно мне рассказал обо всем, что там происходит, и насколько важно нам сегодня работать с Таджикистаном и другими республиками. Особенно с Таджикистаном.
Александр Лукашенко добавил, что протяженность границы Таджикистана и Афганистана составляет около 1400 километров и ее надо укреплять.
– Граница сложная. Она и в советские времена была сложной. Все это легло на плечи таджикского народа, Таджикистана. Понятно, что людей защитить границу у вас достаточно, но нужны современные средства вооружения.
По словам Президента Беларуси, с Президентом Таджикистана также были обсуждены вопросы выработки общей позиции по Афганистану, ее согласование по линии ОДКБ и ШОС.
Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодняшняя встреча в преддверии визита в Таджикистан для него очень важна:
– Все-таки вы обладаете большей информацией, нежели все остальные республики и даже государства в мире. Я абсолютно убежден, вы даже обладаете большей информацией, чем Соединенные Штаты Америки, которые непосредственно там работают. И что удивительно, если можно так сказать, Эмомали Шарипович (Рахмон. – Прим. ред.) нас постоянно, десятилетиями, сколько я его помню и знаю, предупреждал о чрезвычайно опасном развитии ситуации в Афганистане. Мы так это все слушали, понимали (в мире везде непросто) и как рядовое событие, наверное, воспринимали. И насколько он оказался прав!
Рассказал Александр Лукашенко и о сегодняшнем общении с другими главами государств:
– Поэтому и с Владимиром Владимировичем Путиным мы сегодня общались. Я хочу переговорить еще с Мирзиёевым (Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана. – Прим. ред.) о ситуации в том регионе, чтобы иметь четкую картину перед заседанием ОДКБ. Все согласились с моим предложением провести консультации по линии ОДКБ – ШОС. Все будут в Душанбе. Руководители будут там на месте. Нам важно посмотреть, какую позицию займет ШОС.
Лукашенко о ситуации в Афганистане: если позиция ОДКБ и ШОС будет консолидированной, то мы с этой ситуацией справимсяФото: БЕЛТА
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