Лукашенко рассказал подробности телефонного разговора с Путиным и ответил, как будут строиться отношения с Россией после выборов

Во время общения с журналистами на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры Глава государства рассказал, как будут строиться отношения с Россией:

– Строиться отношения будут нормально. Вы это, наверное, из сухого сообщения пресс-служб заметили. Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено Президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день". На следующий день я получил от Президента России письмо, по-моему, на пяти страницах. С изложением всех фактов. И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, то если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, – заблуждаетесь! Мы с Президентом России примем решение. И никакие средства массовой информации, «вагнеры» и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, это суть наших разговоров с Президентом России.