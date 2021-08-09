Лукашенко рассказал подробности скандала с бегуньей Тимановской

Во время «Большого разговора с Президентом» Александр Лукашенко напомнил, что спортсменка Тимановская, прославившаяся скандалом на Олимпиаде в Токио, имеет не самые лучшие показатели:
– У нее 36-е место в своей дисциплине. 36-е! Больше ничего не надо говорить.
Глава государства привел в пример ситуацию с российской спортсменкой Дианой Авериной, которая заняла второе место на Олимпиаде несмотря на то, что ее соперница, занявшая первое место, уронила гимнастический снаряд.
– Россияне переживают за Дину Аверину. Девчонка неплохо выступила. Она не уронила ни разу предмет. Косяки я ее тоже видел. У всех они были. Но она может что-то сказать, она великая спортсменка. А тут что?
Александр Лукашенко рассказал, что, несмотря на бэчебэшное прошлое Тимановской, ее включили в состав команды, зная о ее не самых лучших результатах, так как ее рекомендовал включить в состав команды МОК. Президент также рассказал, что Тимановской в декабре была выплачена Президентская стипендия.
– Все условия – занимайся. Да она и сама бы это не сделала (не устроила скандал. – Прим. ред.), если бы ей не управляли. Она из Токио связалась со своими дружками в Польше. Ей сказали: приедешь в аэропорт, кричи, что вот эти двое, которые тебя привезли в аэропорт, – КГБ. Но ни одного сотрудника спецслужбы в Токио не было, мы это не практикуем, – сказал Президент.
Фото: БЕЛТА