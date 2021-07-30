Лукашенко рассказал подробности об отъезде Тихановской в Литву

"Она говорит, что ее заставили. Это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Ну, если вы их туда вывезли, защищайте. Никогда, поверьте, никогда я не ставил так вопрос. Она пришла (вот генерал Павлюченко) к нему (начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Андрей Павлюченко. - Прим. БЕЛТА) и просит: "Скажите Президенту, я хочу уехать". Так было дословно. Ты мне доложил. Я говорю: пусть едет. Это после того, Валерий Павлович (Валерий Вакульчик, который в тот период руководил КГБ Беларуси. - Прим. БЕЛТА), как их хотели сжечь в этом доме. Помнишь, когда я тебе приказал "Альфу" снять с улиц. Он кричал: "Александр Григорьевич, как "Альфу" снять, они Дворец Независимости..?" - "Снимай, - говорю. - С тобой будем стоять с автоматами, но защити этот дом (где 9 августа 2020 года в день выборов собрались представители оппозиции. - Прим. БЕЛТА). Сожгут же негодяи и нас обвинят", - рассказал Глава государства.
По словам Александра Лукашенко, это все было подстроено, когда в одном месте собрали представителей оппозиции и там оказалась в том числе Светлана Тихановская.
"Благо, что у нее там в окружении был кто-то из наших военных, охранял ее. И он сообразил, что быть беде. Он понимал, кто может решить этот вопрос. И он позвонил в МВД. Казакевич, по-моему, занимался в МВД. И я буквально (понимаете, интуиция) говорю: Валерий Павлович, немедленно снимай "Альфу", переодень, чтобы не военные были, а в "гражданке", но продемонстрируй, что мы уже увидели, чего они хотят. И это нас спасло, - рассказал глава государства. - И, по-моему, на следующий день или в этот день она прибежала. Я говорю: хорошо, передайте ей, МВД поможет (уже в деталях рассказываю, коль она отозвалась) тебе выехать к детям. Про мужика своего ни слова. Она попросила какую-то с Витебска семью. И еще ты (обращаясь к Андрею Павлюченко. - Прим. БЕЛТА) эту семью там на границе ожидал - она приехала с мужем и детьми. Мы сделали все, что просила. Ну едь к детям, мы понимаем. Я вообще против женщин не воюю".
"Не успели выехать - звонит (звонок Президенту от Андрея Павлюченко. - Прим. БЕЛТА): "Александр Григорьевич, говорит, что у нее нет денег". Я говорю: возьми попроси (не буду говорить компанию, у государственной компании), сколько хочет, $15 тыс., да? - Дай $15 тыс., пусть едет. Это все-таки дети. Вот что было. И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка. Первый раз о ней говорю. Хоть с женщинами не воюю", - заявил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА