Лукашенко рассказал подробности об инциденте с самолетом Ryanair: я действовал законно, защищая наших людей

подчеркнул Президент.Глава государства рассказал, что сообщения о минировании рейса поступили из Швейцарии одновременно в Афины, Вильнюс и Минск. Информация была оперативно доведена до экипажа в соответствии с международными требованиями, в это время самолет находился в воздушном пространстве Беларуси.убежден Президент. –Александр Лукашенко подчеркнул:Белорусский лидер также напомнил, что Беларусь сразу же заявила о готовности пригласить всех международных экспертов для расследования инцидента.