Лукашенко рассказал подробности об инциденте с самолетом Ryanair: я действовал законно, защищая наших людей

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. То, что происходит сегодня в информационном пространстве вокруг этой ситуации, Президент назвал информационной вакханалией, которая переходит все границы здравого смысла и морали.
– Как мы должны были поступить? Особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов?.. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации, – подчеркнул Президент.
Глава государства рассказал, что сообщения о минировании рейса поступили из Швейцарии одновременно в Афины, Вильнюс и Минск. Информация была оперативно доведена до экипажа в соответствии с международными требованиями, в это время самолет находился в воздушном пространстве Беларуси.
– "Хамас", не "Хамас" – сегодня это не имеет никакого значения, – убежден Президент. – У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе находилась Белорусская атомная станция, вблизи нее и произошел разворот самолета. А если бы вдруг? Нам что, мало Чернобыля? Нам нужен еще один?.. По моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге мгновенно и переведены в режим полной боевой готовности.
Александр Лукашенко подчеркнул:
– По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей! Я думал о безопасности страны, и поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован и было желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли бы. Но я не мог допустить, чтоб самолет упал на головы наших людей. Поэтому не надо меня упрекать, я действовал законно, защищая своих людей! Так будет и впредь! Алгоритм действия в таких случаях один – немедленная посадка самолета и спасение людей.
Белорусский лидер также напомнил, что Беларусь сразу же заявила о готовности пригласить всех международных экспертов для расследования инцидента.
– Но стоять на коленях и оправдываться мы не будем – потому что не за что. Мы также отдаем себе отчет, что объективная информация наших обвинителей не интересует. Им не нужна объективная информация. Они запустили маховик.
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Лукашенко рассказал подробности об инциденте с самолетом Ryanair: я действовал законно, защищая наших людей
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