Лукашенко рассказал, от чего зависит успех в организации территориальной обороны

Президент сегодня на встрече по вопросам территориальной обороны в Шклове отметил, что в вопросах развития территориальной обороны сделано уже немало. Усовершенствованы способы выполнения задач. Обеспечена согласованность действий различных силовых структур. Повышена оперативность, устойчивость системы управления территориальной обороной. Проводится целенаправленная подготовка должностных лиц – от губернаторов до командиров рот и рядовых бойцов территориальных войск.
Ведется планомерная работа по обеспечению вооружением, техникой. Осуществляется накопление материальных средств для нужд территориальной обороны, районов и городов. К слову, вооружение Александр Лукашенко назвал хорошим:
– Только надо еще раз проверить, что мы будем делать в течение этого года и будущего. Проверить, насколько в исправном состоянии находятся оружие и боеприпасы.
Глава государства напомнил, что к созданию предприятий по производству боеприпасов и основных видов стрелкового оружия, одно из которых он посетил на днях в Оршанском районе, подтолкнула именно территориальная оборона:
– Даже шире, чем территориальная оборона. Я признавался и публично могу подтвердить, что в случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи, по крайней мере, должны суметь защитить свою семью, себя и, естественно, все вместе – ту землю, территорию, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита.
По словам Президента, особую значимость в вопросах территориальной обороны имеет уровень подготовки руководителей на местах:
– От того, насколько полно они владеют положением дел с подготовкой своих подчиненных, знают задачи и способы организовать их выполнение, зависит общий успех в организации территориальной обороны.
Александр Лукашенко отметил, что Генеральный штаб, руководство армии и страны при необходимости, конечно, поможет местным властям и пришлет военных специалистов:
– Но это будет один-два человека. Скорее всего, может быть даже контролеры. Нам самим на местах, председателям райисполкомов и председателю облисполкома, надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять. Вам надо знать каждого человека в лицо вместе с военкомом, они все у вас в списке присутствуют. У нас пятьсот человек по Шкловскому району? Вы должны знать, где они находятся, чтобы не пять-шесть месяцев мы их отмобилизовывали, а если нужно, подняли по тревоге и в течение суток они приехали к вам. Должна быть техника соответствующая. Все руководители предприятий, где эта техника сосредоточена в мирное время, должны знать, что эта техника подлежит мобилизации. Условно, в любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток – все на местах. Охраняют те объекты, которые нужно здесь охранять. И к этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко рассказал, от чего зависит успех в организации территориальной обороны
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