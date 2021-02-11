Работа атомной станции, замещение природного газа, перевод на чистую электрическую энергию для нашей экономике даст положительный эффект. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, говоря о задачах в энергетике на предстоящую пятилетку в своем докладе на VI Всебелорусском народном собрании.
Он отметил, что в развитии инфраструктуры уперлись в нехватку столбов, проводов и подстанций. А для того чтобы строить больше жилья, электроэнергию надо в большем количество подать к населенным пунктам:
– Слушайте, мы найдем, как работать с этими тарифами. Говорят, вот она будет дорогая. Мы найдем, как компенсировать какую-то долю цены на электричество. Но дадим людям и в деревнях, в агрогородках (уже, можем быть, в неперспективные деревни не потянем эти провода), а в агрогородки и крупные деревни надо прийти, в города надо прийти с большим количеством электричества. И дать новую жизнь, чистую жизнь для наших людей. Поэтому инфраструктуру начали строить. Рост электропотребления при приемлемых тарифах – это наша задача.
В дома, где электричество используется для приготовления пищи, подогрева воды и отопления, остается только подвести холодную воду и канализацию. Это удешевляет строительство жилья, такой путь избран для Беларуси, — отметил Глава государства.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко рассказал о задачах в сфере энергетики
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