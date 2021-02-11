Лукашенко рассказал о возможной роли Всебелорусского народного собрания в будущем

Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на возможный переходный период смены управленческих поколений. Такое мнение высказал сегодня Президент, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании.
Александр Лукашенко напомнил историю и предысторию I Всебелорусского народного собрания, отметив:
– Я строил эту страну так, как мог. И вы должны понимать, что я ее просто так на поругание не отдам, буду я во власти или нет.
Глава государства отметил, что мы сегодня живем в переходный период. Надо сделать так, чтобы новое поколение пришло к власти, это неизбежно. И народ должен определиться, кто будет этим новым поколением, кто от него придет во власть:
– Нам придется честно, откровенно, искренне, не сдавая позиций, провести открытые выборы, когда мы отработаем все законы и Конституцию. Если народ откажет в доверии вам – это будет его решение, тогда и с нас, как я часто говорю, взятки гладки. Народ должен определиться, чего он хочет. И будет железный общественный договор, если можно его так назвать: честные, открытые и под контролем кого бы то ни было выборы, которые должны быть законом для всех. И если только кто-то дернется после этого – получит жесточайший ответ. И это мы, мое поколение политиков, должны обеспечить белорусскому народу. В какой роли будет нынешний Президент тогда и многие из вас – время покажет.
Однако Александр Лукашенко при этом особо подчеркнул:
– Главное мое условие исхода из власти – в стране мир, порядок, никаких протестных действий. Не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнения – это главное условие. Второе условие: если сложится так, что к власти придут «не те», и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего Президента упасть не может.
Глава государства резюмировал:
– Вот поэтому я предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Сделать его с полномочиями: если этот общественный договор будет нарушен, вся власть будет у Всебелорусского народного собрания, даже без меня. Или Всебелорусское собрание – а оно будет избираться еще более ответственно – должно быть стабилизатором на переходный период. Я думаю, Всенародному собранию надо передать как полномочия главный вопрос: определение стратегии развития нашего общества. И это будет закон для всех граждан страны. Всебелорусское собрание должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на какой-то промежуток времени – чтобы сохранить страну.
Глава государства отметил, все, что сказано им в выступлении – не последняя точка:
– В ходе этого года при разработке Конституции мы, может, найдем другие варианты. Может, народ вообще не поддержит Всебелорусское народное собрание как конституционный орган, хотя я не вижу здесь ничего плохого.
По словам Президента, социологические опросы показывают, что эту идею пока поддерживает чуть меньше половины респондентов. Но при этом около 30 процентов в этом вопросе не определились. Это реcурс, с которым надо работать. Но мнение Главы государства однозначно:
– Я, как Президент, предлагаю и настаиваю, чтобы оно имело этот статус конституционного органа. При этом убедительно вас прошу, чтобы вы ни в коем случае не торопились, принимая те или иные решения.
Александр Лукашенко отметил, что поднимаемые ныне вопросы конституционной реформы – начало пути. В проекте резолюции Собрания прописано создание Конституционной комиссии, которая будет собирать все предложения:
– Обещаю вам, что все будет честно и справедливо. Не упрекайте меня, что я буду делать что-то под себя. Мне это не надо. На тот свет я это не заберу, как говорят в народе. Моя главная задача, главный акцент на этом этапе – сделать справедливо. Если хотите, чтобы я не вошел в историю ретроградом, который сломал своими руками то, что создал. Для меня это будет главное. Но помните только одно. Я и не позволю сломать свою страну. И у меня сегодня много сторонников. Много. Даже неожиданно много сторонников, даже из числа тех, которые думали иначе.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко рассказал о возможной роли Всебелорусского народного собрания в будущем
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