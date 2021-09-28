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  2. Лукашенко рассказал о том, что ему импонирует в проекте новой Конституции

Лукашенко рассказал о том, что ему импонирует в проекте новой Конституции

Президент Беларуси на расширенном заседании Конституционной комиссии назвал ряд направлений в предложенном проекте Основного Закона, с которыми он согласен и которые ему импонируют. Во-первых, это закрепление в Конституции ценностных ориентиров общества, в том числе сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.


– На мой взгляд, это абсолютно правильно. Именно патриотизм и историческая память делают нас действительно одним народом, единой нацией, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Если мы в Конституции акцентируем внимание на этом, то давайте так, по-житейски говорить, это нам не помешает, это не будет противоречить нормам и принципам юриспруденции.
 
Во-вторых, Глава государства считает правильным сохранение конституционных принципов, направленных на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Беларуси:
 
– С ними мы состоялись как нация, как суверенное государство, о котором наш народ мечтал столетиями.
 
В-третьих, в Основном Законе предлагается сохранить преемственность социальной политики государства и даже повысить уровень социальной защищенности граждан.

– С этим я согласен. Это соответствует государственному курсу, который поддерживает большинство граждан страны, – заявил Александр Лукашенко. – Но тут есть опасность скатиться к льготированию всего и вся. Вот этого допустить нельзя ни в коем случае. Социальная защищенность – это не есть расширение льготирования.

Белорусский лидер считает, что новая Конституция должна предоставить, если это возможно, большие возможности для самореализации людей, чем нынешняя:

– Наши люди очень привязаны к государству и считают, что государство должно делать все (большинство граждан, не все): от ремонта заборов до строительства жилья, – заметил Президент.

В будущем, по его мнению, ситуация должна постепенно меняться.
 
Глава государства убежден, что белорусы позитивно воспримут предложения комиссии о закреплении гарантий пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми, ценности семьи и брака, равных возможностей для лиц с инвалидностью.
 
Еще одно предложение Конституционной комиссии касается политической системы страны и направлено на то, чтобы сделать ее более гармоничной и сбалансированной, перераспределив полномочия Президента, Парламента и Правительства, установив конституционный статус Всебелорусского народного собрания, Центризбиркома.
 
– Также предложено расширить гарантии судебной защиты прав граждан. Проработано практически все, о чем мы стали говорить задолго до начала работы Конституционной комиссии, – отметил Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА
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