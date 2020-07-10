Лукашенко рассказал о своем опыте работы в студотрядах

Глава государства сегодня, общаясь с коллективом ЗАО «Атлант», рассказал о своей работе в студотрядах. По словам Александра Лукашенко, первый опыт в этом плане был не совсем удачным. После первого курса ребята строили школу в сельской местности. Но организация работы должным образом не была налажена, трудности были даже с оплатой. Тогда Александр Лукашенко все бросил и принял решение уехать домой. Там он собрал свой студотряд из школьников. Ребята, в частности, бетонировали полы на зерноскладах одного из хозяйств. Президент рассказал, что тогда он научился профессионально делать кладку из кирпичей. Но особенно запомнил Глава государства работу в мелиоративном отряде после второго курса.

– Колоссальный опыт. Мы заработали тогда очень много, – признался Александр Лукашенко. – Если перевести в доллары, то это было около 300 долларов по тому курсу. Я смог одеться, обуться, еще остались деньги на книжки.

Глава государства пояснил, что жил в небогатой семье, поэтому, работая в студотрядах, он старался как можно больше заработать денег, чтобы самостоятельно себя обеспечить к новому учебному году.