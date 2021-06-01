Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о сближении таможенного законодательства и унификации работы таможенных органов. Препятствий к этому Александр Лукашенко не видит: вопрос уже серьезно проработан в рамках ЕАЭС, а белорусское и российское законодательства очень близки.
– Вопрос открытости и транспарентности. Разные были мнения до этого: давайте чуть ли не наднациональный какой-то орган создавать, какое-то министерство. Мы с Путиным отказались от всяких инсинуаций, чтобы нас не упрекали. Но я предложил: давайте создадим совместный центр, если он нужен будет, который будет иметь доступ как к вопросам границы Российской Федерации таможенной, так и у нас, – отметил Глава государства.
Он подчеркнул, что белорусская сторона готова мгновенно предоставить восточной соседке любую необходимую информацию.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко рассказал о сближении таможенного законодательства с российским
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