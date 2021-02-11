Александр Лукашенко рассказал на VI Всебелорусском народном собрании, которое проходит во Дворце Республики, о проекте «Здоровая нация».
– Суть этого проекта – мобильная медицина, шаговая доступность, день здоровья и заботливая поликлиника. Четвертое – высокотехнологичная медицина в регионах. Это прежде всего 12 межрегиональных центров оказания медицинской помощи, оснащенных всем необходимым по столичным стандартам.
По словам Президента, эти центры сегодня формируются прежде всего для того, чтобы приблизить качественную медицину к людям:
– Чтобы в условиях цифровизации человек, находясь, например, в Молодечно, мог получить консультацию профессора из Минска.
Пятое направление проекта – отдых для здоровья. Глава государства подчеркнул: вопрос сохранения здоровья – сфера ответственности не только поликлиник. В этом плане белорусам стоит больше ценить свое здоровье, заботиться о себе, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко рассказал о проекте «Здоровая нация»
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