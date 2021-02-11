В ходе выступления на VI Всебелорусском народном собрании, которое проходит во Дворце Республики, Александр Лукашенко упомянул об обновленном интернет-портале Президента Республики Беларусь. В частности, он рассказал и о повышенном интересе к сайту:
– Обращений было столько, что он обвалился.
Он с долей шутки добавил:
– Слушайте, вы как-то не сразу обращайтесь к этому порталу Президента. Хотя я его буду всегда использовать, учитывая ошибки прошлого, и показывать себя как Президента и все, что вокруг, во всей ипостаси.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко рассказал о повышенном интересе к новому сайту Президента
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