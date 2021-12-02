Лукашенко рассказал о потенциальных точках соприкосновения Беларуси и Астраханской области

Потенциальные точки соприкосновения Беларуси и Астраханской области обсудил сегодня Александр Лукашенко с губернатором российского региона Игорем Бабушкиным. Речь, как подчеркнул Глава государства, может идти и о строительстве жилья, и о его переоснащении, в частности, об экспорте в регион лифтов для замены имеющихся в возведенных еще в советские времена домах. Президент Беларуси отметил:
– У нас сохранилось производство, очень сильное, развили его, даже не успеваем порой осуществлять эти заказы по лифтам. Но никогда у нас не было проблем с россиянами. Если бы обещали объемы куда-то поставить – это мы все сделаем. Сами приедем, поможем. Точно так и по строительству, и по дорогам, и по жилью, и по промышленным предприятиям. Знаю, что у вас мощнейшая программа (мне Президент России об этом постоянно говорит, чтобы мы участие принимали) от космодрома Восточный – серьезный объект, личный объект Президента Путина.
Александр Лукашенко добавил, что Беларусь может принять участие даже в строительстве школ в самых небольших деревеньках – такой опыт у нашей страны также имеется. Подобное учреждение образования, по словам Президента, недавно в одном из российских регионов было возведено всего за лето.
– Знайте, что мы можем и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительстве, и по транспорту. Особенно электротранспорт мы развиваем. Наверное, и на газомоторном топливе (белорусский транспорт. – Прим. ред.) вам будет интересен. Все-таки у вас, возможно, свои ресурсы. Все, что скажете и на что мы способны, готовы помогать, делать. Надеюсь, что и с вашей стороны будет такое же отношение и к нам, – сказал Глава государства. – Говорите открыто, честно, без всяких обиняков – мы будем решать.
Товарооборот Беларуси с Астраханской областью за январь – сентябрь этого года составил 23,1 млн, что почти на 29% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Экспорт отечественных товаров сложился на уровне $4,7 млн, и это были в основном древесно-стружечные плиты, бытовая аппаратура, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки и разгрузки, шерсть, строительные детали из пластмасс. Примечательно, что поставки немелованных бумаги и картона за 9 месяцев этого года возросли в 11,7 раза к уровню аналогичного периода прошлого года.
Из Астраханской области в Беларусь поставлялись в основном сера, рыба, специфические товары, шерсть, томаты, икра, дыни и арбузы, различные овощи. Всего за январь – сентябрь этого года импортировано продукции на $18,4 млн.
В регионе действует дилерская сеть белорусских машиностроительных предприятий, включая МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "АМКОДОР". Ведется работа по созданию торгово-сервисного центра МТЗ, который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.
Фото: БЕЛТА