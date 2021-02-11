Десятилетия развития семейной политики позволили сформировать мощный комплекс мер поддержки семей с детьми. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая сегодня с докладом на VI Всебелорусском народном собрании:
– Системой государственных пособий охвачен каждый четвертый ребенок в стране. В результате за две пятилетки почти удвоилось количество многодетных семей. С 2015 года действует расширенная программа семейного капитала. Количество открытых счетов приближается уже к ста тысячам человек на общую сумму свыше миллиарда долларов. Досрочно распорядились этими средствами более 27 тысяч семей – практически население такого города, как Борисов, – привел некоторые цифры Президент.
Александр Лукашенко напомнил, что в прошлом году действие программы продлено еще на пять лет. Ведется планомерная работа по развитию семейных форм устройства на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
– Только в 2020 году усыновлено почти четыреста малышей – вот для меня счастье! Около двух тысяч детишек воспитывается в трех сотнях домов семейного типа. Это тоже наша перспектива. Надо сделать так, чтобы мы не в казарме держали детей, которые лишены родительской ласки, а чтобы они жили в этих домах и получали нашу поддержку, – обратился к участникам ВНС Глава государства.
Он привел пример Италии, граждане которой борются за право усыновить ребенка:
– Мы переломили эту тенденцию, и наши люди с удовольствием берут детишек. Тех, которых не могут взять, – мы обязательно за ними ухаживаем со стороны государства. Дети, как и старики, не виноваты, что у них такие родители.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко рассказал о поддержке семей и детей
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