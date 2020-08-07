Лукашенко рассказал о планах сдать плазму и поделиться антителами

Александр Лукашенко готов сдать плазму крови с антителами к коронавирусу. Об этом он заявил в завершение сегодняшней встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им госнаград во Дворце Независимости.



– Я открою секрет. Может, даже для Владимира Степановича (министра здравоохранения Владимира Караника. – Прим. ред.). Поскольку мне пришлось эту беду, как он говорит, перенести уже. Знаешь, я о чем подумал. Ты же меня в этот золотой фонд сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей... Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда.