Лукашенко рассказал о перспективах сотрудничества со странами, чьи послы вручили ему верительные грамоты

О ВатиканеОбращаясь к Анте Йозичу, Апостольскому Нунцию в Республике Беларусь, Президент подчеркнул, что Беларусь и Ватикан связывают особые отношения:
– На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей. Особое место в нашей двусторонней повестке занимают вопросы межконфессионального мира. Рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль Католической церкви в белорусском обществе. Подтверждаю нашу заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия со Святым Престолом.
О ТурцииВажным союзником, отметил Александр Лукашенко, для нашей страны является и Турция, которая первой признала независимость Беларуси:
– Во время моего визита в Анкару в прошлом году мы с президентом Эрдоганом наметили ряд шагов, которые призваны упрочить торговые и гуманитарные связи, расширить контакты между гражданами наших стран. Минск и Анкара едины во мнении, что результативный экономический диалог – ключ к успеху и прогрессу. Поэтому важно, чтобы достигнутые нами договоренности не остались на бумаге, а уже в ближайшее время были воплощены в жизнь.
Об ИранеИран, по словам белорусского лидера, – это один из значимых экономических и политических партнеров Беларуси на Ближнем Востоке:
– У нас большой потенциал, который, без сомнения, раскрыт далеко не полностью. Мы приветствуем приостановку ряда ограничений в отношении Ирана со стороны ООН. Надеемся на дальнейшие конструктивные шаги, направленные на стабилизацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.
Александр Лукашенко также поблагодарил Иран за поддержку Беларуси на многосторонних площадках и выразил готовность к продолжению взаимодействия с Ираном в международных организациях.
О СирииО сотрудничестве с Сирией Президент Беларуси сказал так:
– Прочные связи, которые характеризуются высоким уровнем доверия и искренней дружбой, установлены между Минском и Дамаском. Беларусь активно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и выступает за невмешательство во внутренние дела Сирии. Убежден, что усилия сирийского руководства, направленные на скорейшее урегулирование внутриполитической ситуации, восстановление экономики и социальной сферы, будут способствовать активизации взаимодействия между нашими странами.
О ВенесуэлеЧто касается Венесуэлы, подчеркнул Александр Лукашенко, то у Беларуси наработан значительный опыт двусторонних отношений с этой страной:
– Мы будем и далее оказывать вашей стране посильную поддержку. Очень надеюсь, что новый посол будет всемерно содействовать активизации взаимовыгодного сотрудничества в торговой, гуманитарной сферах.
О КНДРБеларусь, сказал Президент, рассчитывает и на укрепление отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. Глава государства назвал его «неоправданно низким»:
– Мы внимательно следим за развитием обстановки на Корейском полуострове и поддерживаем все предпринимаемые усилия по обеспечению мира и разрешению существующих противоречий в регионе в целом. Заинтересованы продолжать конструктивные контакты в международных организациях. Просим нового руководителя дипмиссии обратить внимание на такие сферы сотрудничества, как производство лекарств и продуктов питания, профессиональное обучение и повышение квалификации кадров.
О ЯпонииВзаимодействие с Японией, считает Александр Лукашенко, имеет значительные резервы:
– В торговле, промышленной кооперации, инвестиционном сотрудничестве, в области науки и технологий. Мы очень высоко ценим научную и гуманитарную помощь в ликвидации последствий Чернобыля. Со своей стороны готовы и дальше помогать вашей стране после аварии на "Фукусиме" и продолжать оздоровление японских детей в Беларуси. Я уверен, что предстоящие летняя Олимпиада и Паралимпийские игры в Токио в 2021 году станут не только ярким праздником спортивных достижений, но и будут способствовать сплочению народов, – резюмировал Президент.
Фото: БЕЛТА