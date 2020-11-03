Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.66
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко рассказал о перспективах сотрудничества со странами, чьи послы вручили ему верительные грамоты

Лукашенко рассказал о перспективах сотрудничества со странами, чьи послы вручили ему верительные грамоты

На церемонии вручения верительных грамот, проходящей сегодня во Дворце Независимости, Глава государства высказался о сотрудничестве с государствами, которые представляют послы.

О Ватикане

Обращаясь к Анте Йозичу, Апостольскому Нунцию в Республике Беларусь, Президент подчеркнул, что Беларусь и Ватикан связывают особые отношения:
 
– На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей. Особое место в нашей двусторонней повестке занимают вопросы межконфессионального мира. Рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль Католической церкви в белорусском обществе. Подтверждаю нашу заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия со Святым Престолом.

О Турции

Важным союзником, отметил Александр Лукашенко, для нашей страны является и Турция, которая первой признала независимость Беларуси:
 
– Во время моего визита в Анкару в прошлом году мы с президентом Эрдоганом наметили ряд шагов, которые призваны упрочить торговые и гуманитарные связи, расширить контакты между гражданами наших стран. Минск и Анкара едины во мнении, что результативный экономический диалог – ключ к успеху и прогрессу. Поэтому важно, чтобы достигнутые нами договоренности не остались на бумаге, а уже в ближайшее время были воплощены в жизнь.

Об Иране

 Иран, по словам белорусского лидера, – это один из значимых экономических и политических партнеров Беларуси на Ближнем Востоке:
 
– У нас большой потенциал, который, без сомнения, раскрыт далеко не полностью. Мы приветствуем приостановку ряда ограничений в отношении Ирана со стороны ООН. Надеемся на дальнейшие конструктивные шаги, направленные на стабилизацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.
 
Александр Лукашенко также поблагодарил Иран за поддержку Беларуси на многосторонних площадках и выразил готовность к продолжению взаимодействия с Ираном в международных организациях.

О Сирии

О сотрудничестве с Сирией Президент Беларуси сказал так:

– Прочные связи, которые характеризуются высоким уровнем доверия и  искренней дружбой, установлены между Минском и Дамаском. Беларусь активно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и выступает за невмешательство во внутренние дела Сирии. Убежден, что усилия сирийского руководства, направленные на скорейшее урегулирование внутриполитической ситуации, восстановление экономики и социальной сферы, будут способствовать активизации взаимодействия между нашими странами.

О Венесуэле

 Что касается Венесуэлы, подчеркнул Александр Лукашенко, то у Беларуси наработан значительный опыт двусторонних отношений с этой страной:
 
– Мы будем и далее оказывать вашей стране посильную поддержку. Очень надеюсь, что новый посол будет всемерно содействовать активизации взаимовыгодного сотрудничества в торговой, гуманитарной сферах.

О КНДР

 Беларусь, сказал Президент, рассчитывает и на укрепление отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. Глава государства назвал его «неоправданно низким»:
 
– Мы внимательно следим за развитием обстановки на Корейском полуострове и поддерживаем все предпринимаемые усилия по обеспечению мира и разрешению существующих противоречий в регионе в целом. Заинтересованы продолжать конструктивные контакты в международных организациях. Просим нового руководителя дипмиссии обратить внимание на такие сферы сотрудничества, как производство лекарств и продуктов питания, профессиональное обучение и повышение квалификации кадров.

О Японии

Взаимодействие с Японией, считает Александр Лукашенко, имеет значительные резервы:
 
– В торговле, промышленной кооперации, инвестиционном сотрудничестве, в области науки и технологий. Мы очень высоко ценим научную и гуманитарную помощь в ликвидации последствий Чернобыля. Со своей стороны готовы и дальше помогать вашей стране после аварии на "Фукусиме" и продолжать оздоровление японских детей в Беларуси. Я уверен, что предстоящие летняя Олимпиада и Паралимпийские игры в Токио в 2021 году станут не только ярким праздником спортивных достижений, но и будут способствовать сплочению народов, – резюмировал Президент.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Правительство одобрило семь проектов международной технической помощи
На основе ферментов шампиньонов создали краску для волос
Диего Марадону срочно госпитализировали
Минэкономики: суммарный объем поддержки по 143 Указу Президента составил более 67 млн рублей
Более 50 направлений минских маршруток доступны для оплаты проезда безналичным способом
В ГрГУ им. Янки Купалы из-за короткого замыкания в электрощитовой произошло задымление – эвакуировано 80 человек
Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана
Экспорт туруслуг в Беларуси в 2020-м просел примерно на 60 процентов по сравнению с 2019-м
Хто ты з герояў кнiг Якуба Коласа? Тэст
Показы в Китае, новая сумка от Макуина и рваные колготки Gucci - топ-5 достижений моды за неделю
мнение
Всеволод ШИМОВ
Франция: драма с продолжением
В Париже могут ввести комендантский час
В Минске новый главный архитектор – Ольга Верамей
Погода 4 ноября: дожди и от +2 ночью до +12 днем
Водитель хотел разогреть еду в машине и получил 40% ожогов тела
Лукашенко направил соболезнование Федеральному президенту Австрии в связи с расстрелом граждан в Вене
Совмин расширил направления использования внебюджетных средств
Турция видит огромный потенциал в развитии торгово-экономического сотрудничества с Беларусью
Ученые обнаружили новый способ сохранить память
Апостольский Нунций Анте Йозич: мое присутствие здесь будет способствовать прежде всего укреплению морально-духовных ценностей
Байден одержал победу в голосовании на первом открывшемся участке в США
мнение
Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Не толькі музейная справа
Посол Японии: японские бизнесмены интересуются ИТ в Беларуси
Найдены новые мутации коронавируса
Лукашенко: Беларусь умеет ценить искренность, доверие и всегда открыта для конструктивных инициатив
За сутки в Беларуси потерялись три грибника
Лукашенко рассказал о перспективах сотрудничества со странами, чьи послы вручили ему верительные грамоты
Лукашенко: мы способны эффективно противодействовать внешним вызовам и угрозам, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов
На контроле – вся страна: Кочанова провела селектор по ситуации с ОРВИ и коронавирусом с представителями областей и Минска
Древесных топливных гранул экспортировали через БУТБ на $ 420 тыс.
В Речице парень выманивал деньги у знакомого сверстника через социальную сеть
На выборах в США досрочно проголосовало более 95 миллионов американцев
мнение
Вадим ГИГИН
В какой цвет покрасят Белый дом?
Лукашенко: Беларусь последовательно выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности
В Беларуси завершается уборка кукурузы на силос
Дед Мороз объявил о скором открытии сезона в резиденции на территории Национального парка «Припятский»
Следователи устанавливают обстоятельства разбоя в Столбцовском районе
В Витебске прошла итоговая диалоговая площадка
В Минском районе задержали двоих закладчиков наркотиков
Второкурсника из Кобрина обвиняют в уничтожении государственного флага
В США стартовали президентские выборы
В Беларуси утвердили размеры отчислений в фонд гражданской авиации
Торжественная церемония перезахоронения праха Змитрока Бядули состоится сегодня в Минске
Назван симптом, указывающий на серьезные проблемы с поджелудочной
Булка раз, булка два и начинка посередине: 7 фактов о сэндвиче
Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до ста
Авторы
СКАНИРУЙТЕ