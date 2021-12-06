SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Лукашенко рассказал о главных принципах подбора кадров

Лукашенко рассказал о главных принципах подбора кадров

При подборе кадров для работы в государственных структурах нужно опираться на патриотичных и профессиональных людей. Об этом Президент Беларуси заявил сегодня, принимая кадровые решения. Александр Лукашенко также обратил внимание на то, что в последних кадровых решениях можно заметить новый штрих – назначение на различные управленческие должности людей в погонах.


– Мы абсолютно не отвергаем (и я на этом настаиваю) людей военных в вертикали власти. Я имею в виду людей в погонах: милиционеров, армейцев, чекистов – не важно. Главное – чтобы был хороший управленец. Это главное сейчас, – убежден Президент.

Александр Лукашенко уверен, что толковый руководитель, даже если он назначен в новую для него сферу деятельности, всегда найдет возможность окружить себя профессионалами, которые хорошо понимают сельское хозяйство, промышленность, сферу услуг, бизнес, предпринимательство и так далее.


Глава государства также подчеркнул тот факт, что новые управленцы – люди от земли. 

– Это видно по лицам присутствующих, по вашим биографиям, вы люди опытные… 

Во власти, по словам Президента, должны быть опытные профессионалы:

– Можно быть опытным человеком и в 35, и в 38, и в 40. Я часто привожу в пример – мне исполнилось 38 лет и я стал Президентом. Но я хотел что-то сделать. Если хочешь что-то сделать, ты сделаешь… Советую вам при подборе кадров опираться на истинных, патриотичных, крепких людей со стержнем. Мыла и размазни у вас не должно быть среди подчиненных, среди ваших коллег.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы