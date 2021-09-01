Лукашенко рассказал, о чем пойдет речь на переговорах с Путиным 9 сентября

Глава государства, общаясь сегодня с журналистами в Бобруйске, напомнил, что задача сделать очередной серьезный шаг в союзном строительстве была поставлена еще три года назад. "Реагируя на требования народа", отметил Александр Лукашенко.



По словам Главы государства, сегодня мы видим недостатки в Советском Союзе и Евросоюзе, и их можно избежать в отношениях Беларуси и России.



– Не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, мы можем выстроить такие отношения, которых нет у унитарных государств.



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