Лукашенко рассказал лидерам стран ОДКБ о ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Евросоюза

На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где сегодня обсуждается ситуация в Афганистане, Александр Лукашенко коснулся темы беженцев и рассказал лидерам стран ОДКБ о ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Евросоюза:
– Есть разные оценки их возможного количества в первой волне. Но совершенно точно, что к потокам из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди из Афганистана. Они уже добавились. Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас.
В частности, Президент Беларуси рассказал о ситуации, произошедшей с афганцами на границе с Польшей. А для начала отреагировал на выступления лидеров других стран ОДКБ, прежде всего Президента России, который говорил о необходимости солидарности, что проблемы, вытекающие из ситуации в Афганистане, могут коснуться всех.
– Уже давно коснулось. Как ни странно, мы вроде бы далеко от этого, а последствия уже почувствовали первыми. Наверное, вы информированы (спецслужбы ваши точно информированы), Меркель вам пообещала, Запад вам пообещал, что всех примут. Всех, кто будет бежать из Афганистана, всех примут. Что произошло в последние двое-трое суток? Через Беларусь несколько десятков, может быть, сотен афганцев (не иранцев, не сирийцев, а именно афганцев, которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад. Что сделали поляки? Они отловили, иначе не скажешь, около пятидесяти человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала «муттер Меркель». И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью.
Александр Лукашенко еще раз особо подчеркнул: шли эти беженцы в Германию, в Беларусь идти не хотели.
– Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт, – резюмировал Президент Беларуси. – Уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там без воды, без еды, под открытым небом.
Белорусский лидер обратил внимание, что температура на границе ночью опускается до 7–8 градусов тепла, тогда как в Афганистане она в это время достигает 40 градусов:
– Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать. Вы слышали многие факты и видели (по крайней мере, это весь мир видел, но Запад молчит), как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания и их политика. Поэтому верить им нельзя! Я прежде всего имею в виду Запад. Они проиграли эту войну (и это надо им признать) и трусливо оттуда сбежали. Но это их проблемы, мы-то здесь при чем?
Идет перекладывание проблемы на наши плечи, резюмировал Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА